Refis: melhor não tê-los!

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre aplicou neste domingo, 11, as provas do edital que visa o preenchimento de 340 vagas em cargos de ensino médio, técnico e superior. Organizador do certame, o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) divulgou que 81,43% (8.247) dos 10.128 candidatos compareceram ao certame. 1.881 não fizeram as provas, 18,57%.

Os aprovados serão contratados para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público da Secretaria e serão lotados em Rio Branco, Assis Brasil, Jordão, Sena Madureira, Brasiléia, Mâncio Lima, Manoel Urbano, Tarauacá, Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro, Porto Walter, Rodrigues Alves, Acrelândia, Feijó, Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa do Purus, Senador Guiomard e Xapuri. Do quantitativo de vagas, 19 serão reservados aos portadores de deficiência.

As vagas de nível médio e técnico serão destinadas aos cargos de Agente Administrativo (09 vagas), Auxiliar em Saúde Bucal (01 vaga), Técnico de Laboratório em Análises Clínicas (01 vaga), Técnico de Radiologia (03 vagas) e Técnico em Enfermagem (37 vagas).

Para nível superior, o edital reserva vagas para os cargos de Biólogo (02 vagas), Biomédico (07 vagas), Contador (01 vaga), Enfermeiro (57 vagas), Farmacêutico (04 vagas), Fisioterapeuta (04 vagas), Nutricionista (01 vaga), Psicólogo (01 vagas). Haverá ainda, 212 vagas distribuídas entre os cargos de Médico Anestesiologista, Cardiologista, Cirurgião Geral, Cirurgião Torácico, Clínica Médica, Dermatologista, Endocrinologista, Gastroenterologista, Ginecologista Obstetra, Infectologista, Intensivista Clínico, Nefrologista, Neonatologista, Oftalmologista, Oncologista, Ortopedista, Otorrinolaringologista, Pediatra, Psiquiatra, Radioterapeuta e Urologista.

Os salários oferecidos no edital oscilam entre R$ 1.321,20 e R$ 11.260,80, por jornadas de trabalho de 24 ou 30 horas por semana, a depender do cargo.