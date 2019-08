Rebaixado na Série C do Brasileirão, Atlético se prepara para estreia na Copa Verde

No Acre, só o IFAC de Rio Branco adere ao movimento

O coordenador docente do Sindicato Nacional dos servidores Federais da Educação Básica, técnica e tecnológica — Sinasefe, João Cabral, disse que os professores do IFAC de Cruzeiro do Sul, que haviam decidido aderir à paralisação nacional desta terça-feira, voltaram atrás hoje, em nova avaliação.

“Estava tudo certo pra parar, mas hoje decidiram que mostrará fraqueza em vez de força, se o ato estiver esvaziado”, cita ele lamentando. ” É uma pena porque todos deveriam estar nas ruas, mas foi uma decisão colegiada”.

João Cabral diz que os professores cruzeirenses querem aprofundar as discussões sobre o corte de R$920 mil de verbas do IFAC e sobre o projeto Future se do governo federal, que acaba com a autonomia dos Institutos.

No Acre só os professores e técnicos do IFAC da Baixada em Rio Branco aderem ao movimento nacional de paralisação. Na reitoria e nos Campus de Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Tarauacá e Xapuri, o expediente e as aulas acontecerão.

UFAC vai parar em todo o Acre

O presidente do SINTEST, Tadeu Coelho, reafirmou a paralisação dos técnicos administrativos e professores em Cruzeiro do Sul, Rio Branco e todos os núcleos da Universidade Federal do Acre — UFAC.

“A mobilização começou há dez dias, com os professores em sala de aula conscientizando os alunos sobre a necessidade do protesto contra os cortes que vão inviabilizar o ensino superior público”.