Profissões ligadas à tecnologia terão alto crescimento até 2023

Mapa do Trabalho Industrial mostra que ocupações como condutores de processos robotizados vão criar novas vagas em ritmo acelerado; estudo também aponta as áreas que mais vão demandar qualificação de profissionais

Profissões ligadas à tecnologia estão entre as que mais vão crescer nos próximos anos, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023. O trabalho é elaborado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) para subsidiar a oferta de cursos da instituição. De acordo com o levantamento, estima-se que a ocupação de condutor de processos robotizados apresentará a maior taxa de crescimento percentual do número de empregados para o período: 22,4% de aumento nas vagas disponíveis, enquanto o crescimento médio projetado para as ocupações industriais será de cerca de 8,5%. Esse resultado reflete as mudanças tecnológicas e a automação do processo de produção, que demandará cada vez mais profissionais na área de implementação de processos robotizados.

O Mapa também prevê que o Brasil terá de qualificar 10,5 milhões de trabalhadores em ocupações industriais nos níveis superior, técnico, qualificação profissional e aperfeiçoamento até 2023. Essas ocupações têm em sua formação conhecimentos de base industrial e por isso são oferecidas pelo SENAI, mas esses profissionais podem trabalhar tanto na indústria quanto em outros setores.

As áreas que mais vão demandar formação profissional são transversais (1,7 milhão), metalmecânica (1,6 milhão), construção (1,3 milhão), logística e transporte (1,2 milhão), alimentos (754 mil), informática (528 mil), eletroeletrônica (405 mil), energia e telecomunicações (359 mil). Profissionais com qualificação transversal trabalham em qualquer segmento, como profissionais de pesquisa e desenvolvimento, técnicos de controle da produção e desenhistas industriais, que atuam em várias áreas.

A demanda por qualificação prevista pelo Mapa inclui, em sua maioria, o aperfeiçoamento de trabalhadores que já estão empregados e, em parcela menor (22%), aqueles que precisam de capacitação para ingressar no mercado de trabalho. Essa formação inicial inclui a reposição em vagas já existentes e que se tornam disponíveis devido a aposentadoria, entre outras razões.

CRESCIMENTO – Em relação aos novos empregos, o Mapa do Trabalho Industrial aponta que as maiores taxas de crescimento serão de ocupações que têm a tecnologia como base. Além dos condutores de processos robotizados, estão pesquisadores de engenharia e tecnologia (aumento de 17,9%); engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins (14,2%); diretores de serviços de informática (13,8%); operadores de máquinas de usinagem CNC (13,6%), etc.

O número de empregos criados nessas ocupações ainda é baixo em relação ao total de empregados no Brasil, mas o crescimento acelerado mostra que profissões com base tecnológica são tendência no mercado de trabalho. “O mundo vive a 4ª revolução industrial e o levantamento mostra que o Brasil, mesmo diante das dificuldades econômicas, está se inserindo aos poucos na Indústria 4.0”, avalia o diretor-geral do SENAI, Rafael Lucchesi. “O SENAI já está preparado para formar os profissionais para essas áreas, que, com a qualificação adequada, terão mais oportunidades de conseguir empregos”, complementa.

OCUPAÇÕES QUE MAIS VÃO CRESCER ATÉ 2023

Ocupação Formação Novos empregos (2019 a 2023) Total de empregados em 2023 Taxa de crescimento até 2023 Condutores de processos robotizados Qualificação + 200h 251 1.370 22,4% Técnicos em mecânica veicular Técnica 1.311 7.890 19,9% Engenheiros ambientais e afins Superior 566 3.482 19,4% Pesquisadores de engenharia e tecnologia Superior 1.991 13.108 17,9% Profissionais de planejamento, programação e controles logisticos Técnica 373 516 17,3% Montadores de sistemas e estruturas de aeronaves Técnica 281 2.089 15,5% Engenheiros agrimensores e engenheiros cartógrafos Superior 154 1.169 15,2% Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de logística (armazenagem e distribuição) Superior 1.373 10.489 15,1% Engenheiros de alimentos e afins Superior 94 721 15,1% Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados Qualificação + 200h 14.367 110.367 15,0% Engenheiros de controle e automação, engenheiros mecatrônicos e afins Superior 327 2.633 14,2% Técnicos em eletromecânica Técnica 1.788 14.577 14,0% Diretores de serviços de informática Superior 130 1.072 13,8% Operadores de máquinas de usinagem CNC Qualificação + 200h 5.356 44.653 13,6% Supervisores de manutenção eletromecânica Técnica 915 7.881 13,1% Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos Técnica 3.560 30.708 13,1% Pesquisadores das ciências naturais e exatas Superior 205 1.839 12,5% Desenhistas projetistas da eletrônica Técnica 411 3.713 12,5%

Atento a dinâmica do mercado de trabalho, o SENAI lançou 11 cursos de aperfeiçoamento em tecnologias da Indústria 4.0, como ciber segurança e internet das coisas (Iot), assim como oferece, em parceria com a Microsoft e a Amazon, cursos de inteligência artificial e de computação em nuvem. Informações e inscrições podem ser feitas no site: mundosenai.com.br. Além disso, a instituição reformula todos os seus cursos para incluir os conhecimentos que serão exigidos dos profissionais do futuro.

CAPACITAÇÃO – Quanto às necessidades de qualificação, o Mapa aponta que os profissionais com formação técnica terão mais oportunidades na área de logística e transporte, a qual exigirá a capacitação de 495.161 trabalhadores nesse período, assim como na metalmecânica, que vai precisar qualificar 217.703 pessoas. De acordo com especialistas responsáveis pela elaboração do estudo, a área de logística destaca-se, entre outros fatores, pela necessidade de aumentar a produtividade por meio da melhoria dos processos logísticos.

Na opinião do diretor-geral do SENAI, conhecer o mercado de trabalho, qualificar-se adequadamente e se manter atualizado por meio de cursos de aperfeiçoamento são maneiras de aumentar as chances de conseguir e manter um emprego. “É importante também que as pessoas conheçam as tendências para, se desejarem, adequar seus projetos de vida às necessidades do mundo do trabalho”, avalia Lucchesi.

Cursos técnicos têm carga horária entre 800h e 1.200h (1 ano e 6 meses) e são destinados a alunos matriculados ou egressos do ensino médio. Ao término, o estudante recebe um diploma reconhecido pelo Ministério da Educação. Segundo o levantamento, seis áreas se destacam na demanda por formação de técnicos:

Áreas com maior demanda por formação – Técnicos

Áreas Demanda 2019-2023 Logística e Transporte 495.161 Metalmecânica 217.703 Energia e Telecomunicações 181.434 Eletroeletrônica 160.409 Informática 160.027 Construção 120.924

Algumas profissões transversais permitem ao profissional exercer funções em quase todas as áreas e setores econômicos. O estudo mostra as vinte ocupações que mais exigirão formação entre 2019-2023. No topo da lista está o técnico de controle da produção, ocupação tipicamente industrial responsável pelo planejamento de processos produtivos, que pode trabalhar também no comércio e no setor de serviços. Trata-se de um profissional com visão sistêmica do fluxo produtivo e capacidade de gerenciamento, características cada vez mais exigidas pelo mercado de trabalho.

Ocupações industriais com maior demanda por formação dentro e fora da indústria

Técnicos 2019-2023

Ocupações Profissionais a serem qualificados Técnicos de controle da produção 188.337 Técnicos de planejamento e controle de produção 148.696 Técnicos em eletrônica 112.284 Técnicos em eletricidade e eletrotécnica 89.116 Técnicos em operação e monitoração de computadores 81.359 Técnicos de desenvolvimento de sistemas e aplicações 78.668 Técnicos em segurança do trabalho 70.185 Supervisores da construção civil 65.661 Técnicos mecânicos na fabricação e montagem de máquinas, sistemas e instrumentos 57.431 Especialistas em logística de transportes 57.003 Montadores de veículos automotores (linha de montagem) 51.257 Técnicos em telecomunicações 45.485 Técnicos de laboratório industrial 37.211 Técnicos em transportes rodoviários 35.783 Técnicos químicos 32.885 Técnicos em construção civil (edificações) 29.704 Instaladores-reparadores de linhas e equipamentos de telecomunicações 28.359 Técnicos mecânicos na manutenção de máquinas, sistemas e instrumentos 25.486 Supervisores da fabricação de alimentos, bebidas e fumo 22.747 Supervisores em serviços de reparação e manutenção de máquinas e equipamentos industriais, comerciais e residenciais 22.686

Já os cursos de qualificação são indicados a jovens ou profissionais, com escolaridade variável de acordo com o exercício da ocupação, e buscam desenvolver novas competências e capacidades profissionais. Ao final, o aluno recebe um certificado de conclusão. As áreas com maior demanda por trabalhadores com nível de qualificação, de acordo com o Mapa do Trabalho Industrial 2019-2023 serão:

Áreas com maior demanda por formação – Qualificação (+200h)

Áreas Demanda 2019-2023 Metalmecânica 850.770 Alimentos 317.212 Confecção e vestuário 231.669 Eletroeletrônica 215.712 Energia e Telecomunicações 177.842 Química, Borracha, Petroquímica, Petróleo, Gás e Fármacos 116.851

Áreas com maior demanda por formação – Qualificação (-200h)

Áreas Demanda 2019-2023 Transversais 1.066.159 Logística e Transporte 1.018.960 Construção 994.869 Metalmecânica 479.764 Alimentos 403.572 Couro e Calçados 254.626 Gestão 163.379

De acordo com especialistas do SENAI, a recuperação econômica esperada para os próximos anos, embora lenta, ainda vai requerer que os setores produtivos invistam em bens de capital, o que impulsionará a demanda por formação na área de metalmecânica.

Existem também ocupações em alta que exigem qualificação profissional. Segundo o Mapa, entre as vinte profissões mais em alta nos próximos anos, estão mecânicos de manutenção de veículos e preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais.

Ocupações industriais com maior demanda por formação dentro e fora da indústria

Qualificação (+200h) 2019-2023

Ocupações Profissionais a serem qualificados Preparadores e operadores de máquinas-ferramenta convencionais 232.094 Operadores de máquinas para costura de peças do vestuário 195.016 Mecânicos de manutenção de máquinas industriais 177.335 Mecânicos de manutenção de veículos automotores 140.263 Montadores de equipamentos eletroeletrônicos 128.751 Padeiros, confeiteiros e afins 122.076 Instaladores e reparadores de linhas e cabos elétricos, telefônicos e de comunicação de dados 93.093 Eletricistas de manutenção eletroeletrônica 86.961 Operadores de instalações e máquinas de produtos plásticos, de borracha e moldadores de parafinas 86.688 Trabalhadores de instalações elétricas 82.712 Operadores de processos das indústrias de transformação de produtos químicos, petroquímicos e afins 73.692 Encanadores e instaladores de tubulações 63.984 Trabalhadores na fabricação e conservação de alimentos 63.282 Marceneiros e afins 54.506 Operadores de máquinas de usinagem cnc 42.625 Operadores de equipamentos de acabamento de chapas e metais 40.176 Trabalhadores da impressão gráfica 39.141 Operadores de equipamentos na fabricação de pães, massas alimentícias, doces, chocolates e achocolatados 37.842 Profissionais polivalentes da confecção de roupas 32.742 Ajustadores mecânicos polivalentes 31.661

Ocupações industriais com maior demanda por formação dentro e fora da indústria

Qualificação (- 200h) 2019-2023

Ocupações Profissionais a serem qualificados Alimentadores de linhas de produção 879.505 Motoristas de veículos de cargas em geral 687.806 Ajudantes de obras civis 377.412 Magarefes e afins 318.396 Trabalhadores de estruturas de alvenaria 224.406 Operadores de máquinas a vapor e utilidades 186.872 Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 180.596 Trabalhadores operacionais de conservação de vias permanentes (exceto trilhos) 175.374 Apontadores e conferentes 163.379 Trabalhadores da mecanização agrícola 157.435 Trabalhadores de soldagem e corte de ligas metálicas 142.524 Trabalhadores na operação de máquinas de terraplenagem e fundações 118.030 Operadores de equipamentos de movimentação de cargas 117.764 Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 87.529 Trabalhadores polivalentes da confecção de calçados 84.993 Trabalhadores de montagem de estruturas de madeira, metal e compósitos em obras civis 73.161 Trabalhadores da preparação da confecção de roupas 71.558 Trabalhadores da pintura de equipamentos, veículos, estruturas metálicas e de compósitos 57.405 Trabalhadores da preparação da confecção de calçados 54.443 Trabalhadores de traçagem e montagem de estruturas metálicas e de compósitos 54.150

Em relação ao nível superior, as áreas de informática, gestão e construção serão as que vão precisar de profissionais qualificados de nível superior no período de 2019 a 2023, de acordo com o Mapa do Trabalho:

Áreas com maior demanda por formação – Superior

Áreas Demanda 2019-2023 Informática 368.057 Gestão 254.811 Construção 80.992 Metalmecânica 56.437 Produção 40.283

Ocupações industriais com maior demanda por formação dentro e fora da indústria – Superior

Ocupações Profissionais a serem qualificados Analistas de tecnologia da informação 305.172 Engenheiros civis e afins 57.399 Gerentes de produção e operações em empresa da indústria extrativa, de transformação e de serviços de utilidade pública 54.940 Engenheiros de produção, qualidade, segurança e afins 40.283 Gerentes de tecnologia da informação 29.912 Engenheiros eletricistas, eletrônicos e afins 29.237 Engenheiros mecânicos e afins 28.963 Artistas visuais,desenhistas industriais e conservadores-restauradores de bens culturais 25.141 Administradores de tecnologia da informação 23.905 Gerentes de manutenção e afins 18.182 Gerentes de suprimentos e afins 17.865 Gerentes de pesquisa e desenvolvimento e afins 15.021 Arquitetos e urbanistas 14.252 Pesquisadores de engenharia e tecnologia 13.968 Engenheiros químicos e afins 10.116 Gerentes de operações de serviços em empresa de transporte, de comunicação e de logística (armazenagem e distribuição) 9.440 Engenheiros em computação 8.061 Químicos 7.870

METODOLOGIA – O Mapa do Trabalho Industrial é elaborado a partir de cenários sobre o comportamento da economia brasileira e dos seus setores; projeta o impacto sobre o mercado de trabalho e estima a demanda por formação profissional com base industrial (formação inicial e continuada). As projeções são desagregadas no campo geográfico, setorial e ocupacional, e servem como parâmetro para o planejamento da oferta de cursos do SENAI.

Na opinião de Rafael Lucchesi, conhecer as necessidades do mercado de trabalho é fundamental para o planejamento da oferta de cursos. “O SENAI é referência em educação profissional porque está alinhado com as necessidades da indústria e mantém seus cursos atualizados com o que existe de mais avançado em termos de tecnologia”, explica.

Os cursos do SENAI permitem formação de excelência, como comprova a participação de seus ex-alunos em competições mundiais, como a WorldSkills. Neste ano, 63 jovens brasileiros, dos quais 56 preparados pelo SENAI, vão participar, entre 22 e 27 de agosto em Kazan, na Rússia, do torneio, que é considerado a olimpíada de profissões técnicas. Mais de 1.600 jovens de mais de 60 países participam da disputa. O Brasil já foi a delegação campeã em 2015 e obteve o segundo lugar no pódio na última edição, há dois anos, em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos.

Agência CNI