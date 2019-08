PM prende assaltantes, apreende menor com arma de fogo e recupera carro roubado

As ações durante este final de semana dos Policiais Militares do 2° Batalhão – Guardiões do 2° Distrito, resultou na prisão de dois homens pelo crime de roubo, na apreensão de um adolescente portando arma de fogo e na recuperação de um veículo roubado. As ocorrências aconteceram nos bairros Belo Jardim I e III e Santo Afonso.

De acordo com a polícia, os assaltantes Lucas Lima dos Santos, de 21 anos e Hudson Rodrigues Nascimento, de 19 anos, foram presos no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I, após cometerem um roubo.

Segundo a polícia ao fazer um patrulhamento de rotina pela região avistaram a dupla montada numa motocicleta. Foi feito uma abordagem nos dois suspeitos e a vítima informou aos policiais que estava sendo roubado naquele momento. Durante uma revista foi encontrado em posse dos criminosos uma arma de fogo calibre 22, usado para subtrair os pertences da vítima.

A Polícia Militar apreendeu também o adolescente R.E.S.S de 16 anos, no bairro Santo Afonso, com uma arma de fogo, este havia acabado de efetuar um roubo. Foi feito uma ronda na região e os policiais conseguiram localizar o menor que ainda tentou fugir, contudo, foi apreendido com uma arma de fogo de fabricação caseira e os pertences da vítima. O menor foi conduzido a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca) para os devidos procedimentos. Na delegacia ele foi reconhecido pela vítima.

Por fim, os guardiões do 2° Distrito recuperam um veículo com restrição de roubo, no Ramal da Usina, no bairro Belo Jardim III.

O carro Celta 4 portas, de placa MZT-1544, de cor vermelha, estava abandonado no Ramal com as portas destravada e a chave na ignição. O veículo foi removido ao pátio do Detran para ser restituído ao dono.