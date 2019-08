Navegar é preciso, mas na bajola, jamais na onda da bajulação

Vivemos dias delicados. A economia tem melhorado, a gestão pública avança, mas ainda estamos longe, muito longe, do Estado ideal. São muitos problemas para serem administrados, por conta de prioridades que foram colocadas em segundo plano e que agora emergem numa necessidade premente de soluções que nem sempre chegam na velocidade da necessidade do cidadão.

É… Não tá fácil pra ninguém, mas fica ainda mais difícil quando as prioridades são relegadas em detrimento de opiniões quase

sempre bajuladores de muitas viagens que em todas elas sempre mantiveram o batelão a navegar nas águas das suas necessidades pessoais. Isso nos fez remar por alguns anos como naus errantes.

Já passou da hora de dar um basta mas, infelizmente, nem tudo é como queremos ou desejamos. Uma pena.

Daqui do ancoradouro onde me encontro esperando a recuperação da Orla e do assoreamento desse rio chamado vida, sigo com fé na esperança de que venham novas águas depois desta estiagem sem fim de agosto. É que cheguem em belas bajolas vazias de bajuladores.

Bom dia, boa tarde, boa noite!!

Happy Day

Domingo foi dia de cantar parabéns pra você ao querido amigo Vinícius Charife, uma das grandes revelações do jornalismo acreano da nova geração. Vini, te desejo o melhor de Deus nesta terra. Feliz vida nova.

Vegan

Os amantes da boa comida vegana já podem comemorar: dia 17 teremos o segundo arraial vegano no Sonho Real e Eventos, na rua Peru, Habitasa. A festança começa às 16h.

Opções

No segundo arraial vegano, além de muita comida vegan de alta qualidade – brigadeiro, tabule e todas aquelas comidinhas de arraial que amamos, haverá bingo, feira de artesanato e produtos naturais, tudo com produção local. E aí, vai perder??

Cantora Joelma reuniu uma multidão no encerramento do Festival do Açaí em Feijó. O registro é do Patrick Tavares

Juruá

Quem gosta de uma boa desculpa para visitar o Juruá já tem uma data: a Expo Juruá será realizada de 29 de agosto a primeiro de setembro. A festa promete ser tão boa quanto a Expoacre.

Novenário

Ainda sobre o Juruá, Cruzeiro do Sul vive dias de novenário de Nossa Senhora da Glória, uma das maiores festas religiosas da região norte.

Todos

É sempre bom estar por lá (no Juruá) nessa época de feriado. Vem gente de todo lugar confraternizar, rezar e rever amigos e familiares.

Procissão

O ápice da festa é a procissão que este ano ocorre na quinta-feira, 15, e reunirá uma multidão pelas principais ruas do centro.



Pastor Agostinho Gonçalves Ribeiro foi o a aniversariante do último sábado e ganhou comemoração dupla pelo aniversário e dia dos pais, ao lado da esposa, Pastora Valéria e dos filhos

Descomplica

Célis Fabrícia é uma jornalista que ama viajar e ensinar sobre redes sociais, está lançando um e-book mara com dicas para descomplicar o jeito de fazer stories. Vale a pena pegar as dicas dela.

Mais um

Prefeito de Cruzeiro do Sul Ilderlei Cordeiro anda que é uma alegria só. No dia dos pais, além de uma festa para comemorar a data, recebeu a notícia de que será pai mais uma vez.

Sucesso

Governador Gladson Cameli anunciou na manhã desta segunda-feira, 12, os bons resultados da Expoacre 2019. A feira movimentou R$ 74 milhões, além de realização de negócios de 5,3 milhões de dólares (madeira exportada para a Europa). Não é pouca coisa. Aos poucos o estado entra nos trilhos.

Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Acre, Erick Venâncio Lima do Nascimento, com a esposa Nayara Souza e a apresentadora Jocely Abreu, no tradicional Baile do Rubi.