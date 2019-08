Não aposte no Gladson como “menino mimado” 

O governador Gladson Cameli causou até aqui, com suas declarações e ações, algumas trapalhadas nestes sete meses de governo. Mas, nada que se possa dizer que lhe causou um prejuízo político irreparável, e lhe complicar em futuras campanhas. Gladson voltou a declarar que disputará a reeleição, por estar gostando de governar. É uma jogada política certa, porque tira o debate sobre candidaturas a governador em 2022 da pauta do seu governo. Não apostem os políticos da oposição de que voltarão ao poder com facilidade. Caso cumpra as promessas de inaugurar todas as obras que os governos do PT não concluíram, abandonaram pela metade; como INTO, UPA e etc, e ele faça as pontes de Xapuri, Brasiléia e Sena Madureira e, ainda, construa as orlas do Bairro 15 e da cidade de Cruzeiro do Sul – aos moldes do calçadão da gameleira – execute um serviço de vergonha nos ramais, não apostem no contrário: disputaria uma reeleição com muitas bandeiras de campanha e forte. Em sete meses já tem bandeiras a serem desfraldadas quando começar o debate da campanha, como por exemplo, a de ter terminado a encrencada obra do novo Pronto Socorro, que os governadores dos últimos 10 anos do PT não conseguiram. A contratação de policiais militares e civis (que os adversários fizeram concurso e não contrataram), não demitir ninguém do Pró-Saúde, já são avanços ao seu favor. E se conseguir na Saúde e na Segurança não ser o desastre que foram os governadores que o antecederam, deixar os seus índices no patamar de aceitável, entra no jogo muito por cima. E lembrando que, se for mesmo disputar a reeleição, o Gladson Cameli disputará no comando da máquina estatal, que foi o principal cabo-eleitoral do PT nas duas últimas décadas. Por todo este contexto, não pense a oposição que terá uma presa fraca pela frente. É um engano político olhar o Gladson como um “menino mimado”, ele é muito do seu esperto. Ora, pois!

DETRAN NÃO ESTÁ ACIMA DA LEI

Os diretores do DETRAN não estão acima da lei. Não podem simplesmente deixar de emitir laudo para pessoas deficientes terem redução na compra de carros, sob alegação que não tem uma junta médica do SUS. É simples aos prejudicados: mete os dirigentes do DETRAN na justiça.

SÍNDROME DO PAU SECO

O PT vai conhecer na próxima eleição a chamada “síndrome do pau seco”, em que os candidatos não o querem ter como escora para não desabar junto. O PT viveu a fase de que estar ao seu lado rendia votos aos candidatos majoritários; em 2020, ficar ao seu lado é desgaste certo.

DINHEIRO JOGADO FORA

A bondade do governador Gladson Cameli em baixar o valor do ICMS sobre a cobrança do querosene de aviação somente beneficiou as companhias TAM e GOL, os preços das passagens cobrados para Cruzeiro do Sul, por exemplo, continuam tão altos como antes da redução.

NÃO ENXERGO OUTRO PANORAMA

Não enxergo outro panorama que não seja no próximo ano a prefeita Socorro Neri disputar a reeleição. No seu campo político, os que podiam ir para a disputa querem se preservar para 2022. E acredito também, que por falta de opção, PT e PCdoB entram na sua campanha.

CANDIDATURA CERTA

O Juiz de Direito aposentado, Pedro Longo, vai mesmo disputar a eleição do próximo ano para a prefeitura da capital, pelo PV. A exigência da cláusula de barreira está levando os nanicos a terem candidaturas majoritárias próprias. Pedro é um nome para qualificar o debate.

MARCADO COMO ADVERSÁRIO

Soube que o deputado Roberto Duarte (MDB) não foi convidado para a inauguração da nova ala do Pronto Socorro. Fui perguntar a um cacique do governo, qual o motivo, e veio a resposta: “seria o mesmo que convidar o Sibá Machado, Jorge Viana e o Cesário Braga”. E depois, só riu.

NÃO DEVE ESTAR SENDO FÁCIL

Falando no presidente do PT, Cesário Braga, tenho acompanhado pela mídia as suas andanças pelos municípios do interior. Não deve estar sendo fácil fora do poder conseguir candidatos a prefeito e montar chapa de vereadores. O elixir afrodisíaco dos cargos, o PT não tem mais para atrair seguidores. O PT vai sentir em 2020, a barra que a oposição sofreu para formar chapas.

NÃO PASSA PELA CABEÇA

Na última conversa que tive com o presidente do MDB, deputado federal Flaviano Melo, este me disse que não está nos planos do partido ter o vereador Emerson Jarude de candidato à PMRB. Alegou que o MDB não teve boa experiência quando filiou pessoas para disputar cargo majoritário.

FOCO DO MDB

Para o deputado federal Flaviano Melo (MDB) o foco é trabalhar o nome do deputado Roberto Duarte (MDB), o mais votado da capital, para ser o candidato do partido à PMRB.

FORA DE PAUTA

O contrato que pagava 30 mil reais à família do líder sindical Chico Mendes para a manutenção da casa onde foi assassinado em Xapuri, não será reativado. O argumento que me passou ontem um secretário foi que, isso não é pauta prioritária e que podia ser mantida pelo PT.

DESABAFO PERTINENTE

Quando se vê um vereador comedido como o Artêmio, bradar na imprensa que, o Aeroporto Velho e a Sobral se transformaram em território livre dos bandidos é porque a coisa está feia. Não consigo assimilar o raciocínio de alguns que a violência na capital diminuiu. Delírio puro!

DUAS COISAS DISTINTAS

Que a PM e a Polícia Civil são atuantes e não dão trégua aos bandidos, não se contesta. Mas entre isso e integrantes do governo e apoiadores políticos virem com a conversa fiada que, começamos a viver na capital um sentimento de segurança, é, no mínimo, falta de vergonha.

CHEGA A SER DIVERTIDO

O presidente Bolsonaro está surfando nas ondas da esquerda e este pessoal não entendeu que faz o seu jogo. Toda semana solta uma provocação e vira saco de pancada dos petistas e na mídia. É exatamente o que quer: polarizar com o PT. E assim marcar posição no seu campo.

É MUITA INGENUIDADE

Beira a ingenuidade infantil alguém pensar que não faz isso de propósito. Bolsonaro fala o que o PT e seguidores não querem ouvir e o que os seus apoiadores querem ouvir. Muito simples.

CONFUSÃO CONTINUA

O governador Gladson saiu na defesa das medidas da secretária de Saúde, Mônica Feres, de esvaziar a FUNDHACRE, tirando os ortopedistas e anestesistas. E sob argumento de suspeição de que passa de 3 milhões de reais por mês à unidade e não sabe para onde vai o dinheiro.

SUSPEIÇÃO GRAVE

As declarações do Gladson Cameli em meio à confusão foram graves à medida de que, colocam em suspeição a gestão do diretor da FUNDHACRE, Lúcio Brasil, como se este tivesse aplicando mal os repasses e de ter autonomia para de livre arbítrio contratar médicos.

QUAL A VANTAGEM

Queria que alguém me convencesse qual é vantagem operacional de tirar os ortopedistas e anestesistas da FUNDHACRE para lotação no Pronto Socorro. Como diz o ditado: cobre um santo e descobre o outro. O que ocorre, na verdade é uma briga surda comandada pela secretária Mônica Feres para trocar o diretor da FUNDHACRE, e pôr alguém do seu grupo.

NÃO PODE É DEIXAR NA FRIGIDEIRA

O que não pode continuar e esta indefinição que transformou a FUNDHACRE num elefante branco. Caso o governador ache que, o diretor Lúcio Brasil não faz a gestão que esperava, use o poder, demita. Se não demitir, lhe dê condições de trabalho. Não pode é deixar o rapaz fritando na frigideira, sem que tenha cometido um deslize. Pelo menos, não se sabe.

FRASE DO DIA

“Livre-se dos bajuladores. Mantenha perto de você pessoas que te avisem quando você erra”. Barack Obama, ex-presidente dos EUA. Esta é uma frase a ser observada pelos que governam.