Moradores da Via Verde tentam apagar fogo para que residência não seja atingida

Um edital publicado nesta segunda-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE) abre processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais ao Departamento de Pavimentação e Saneamento (Depasa). Segundo a Secretaria Estadual de Planejamento e Gestão, são 490 vagas disponíveis a todos os municípios do Acre.

As inscrições começam nesta terça-feira, dia 13, e seguem até o dia 9 de setembro, realizadas através do www.ibade.org.br. O processo terá somente uma fase de seleção, a classificatória e eliminatória.

As provas poderão ser realizadas em Brasileia, Cruzeiro do Sul, Feijó, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Rio Branco, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira e Tarauacá.

As vagas são para nível fundamental e superior, com salários que variam entre R$ 1.000,00 até R$ 6.824,40. As inscrições custam R$ 33,00 (nível fundamental) e R$ 57,00 (nível superior).

Cargos para nível fundamental: apontador, auxiliar de laboratório, desenhista, encanador, encarregado, motorista, operador de estação de tratamento, técnico de eletroeletrônica, técnico eletricista, técnico mecânico, topógrafo, torneiro mecânico, auxiliar de eletricista, auxiliar de mecânico, laboratorista, leiturista, manobrista, operador de estação elevatória, operador de máquinas pesadas, operador de rádio, pedreiro e soldador.

Cargos para nível superior: geólogo, engenheiros sanitarista, químico, mecânico, florestal, eletricista e civil; economista, contador, assistente social, arquiteto e administrador. O concurso terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período.