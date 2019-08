Mensagem por meio de WhatsApp pode ser golpe, alerta Detran

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) está alertando a população do golpe aplicado por estelionatários usando o WhatsApp e oferecendo a venda ilícita de veículos que estão apreendidos no pátio do órgão.

Nas mensagens, que também circulam em outros estados do país, o estelionatário se identifica como funcionário do órgão e propõe a venda de veículos que estariam no pátio e aptos a leilão, pedindo para que as pessoas depositem um valor de entrada, como se fosse o lance do veículo e informa que parcela o restante no boleto.

Os leilões realizados pelo Detran do Acre são públicos e são feitos por uma empresa terceirizada que só negocia os veículos no período do leilão, sendo obrigatória a participação do arrematante durante o certame, e o valor do veículo é repassado diretamente para a empresa em uma única parcela.

Todos os leilões de veículos apreendidos do Detran/AC têm divulgação prévia no Diário Oficial do Estado (DOE) e na imprensa local, após notificação dos proprietários via Correios. Os proprietários podem retirar seus veículos do pátio da autarquia até um dia antes do certame.