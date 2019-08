Jéssica Sales garante mais R$ 3 milhões em investimentos para o município de Cruzeiro do Sul

Cenas lamentáveis, mas que acontecem todos os anos. A incidência de queimadas ilegais e desmatamentos nesta época de estiagem no Acre é constante em todas as regiões do estado. Mais recentemente, uma equipe do Corpo de Bombeiros localizou dezenas de animais mortos em decorrência das queimadas no Ramal do Recife, situado na Zona Rural do município de Assis Brasil.

Nas imagens cedidas pelo órgão, aparecem em meio aos focos de incêndio, um filhote de tamanduá e uma jiboia de tamanho adulto mortos. Aparentemente, a serpente ainda havia tentado refúgio num tronco de árvore, mas sem sucesso, pois foi alcançada pelo fogo.

A problemática não está restrita apenas a cidade localizada na tríplice fronteira entre o Brasil, o Peru e a Bolívia. Na capital, Rio Branco, aumentaram os focos de incêndio, inclusive no perímetro urbano, conforme dados da Secretaria Municipal de Meio Ambiente.

Em 2018,de janeiro a agosto foram identificados 281 focos de incêndio, já este ano, esse número saltou para 512, o que representa um crescimento de 82%.

Órgãos de controle intensificaram as campanhas de combate às queimadas e fiscalizações passíveis de multa, como também a processo criminal com pena que varia de seis meses a dois anos de prisão. As denúncias podem ser feitas no telefone 3228-5765, ou diretamente no 190 (Ciosp) ou 193 (Corpo de Bombeiros).

Situação de alerta

O governo do Acre vai decretar na próxima segunda-feira, 12, no Diário Oficial do Estado (DOE), situação de alerta ambiental por conta do aumento do número de focos de calor e de queimadas no estado. A decisão foi tomada durante reunião de emergência ocorrida nessa sexta-feira, 9, entre o governo e representantes de instituições federais, estaduais, municipais e ONGs.

De acordo com o secretário de Meio Ambiente do Acre, a decretação de alerta ambiental serve para evitar o agravamento da situação atual, já que o período de estiagem ainda tem meses pela frente.