Gladson coloca avião a disposição para transportar estudantes acidentados e governo confirma apenas uma morte

Uma fatalidade fez com que pais e responsáveis de alunos do Colégio Acreano, um dos mais antigos e tradicionais de Rio Branco, se reunissem na noite dessa segunda-feira, 12, junto a equipe de governo para receberam as informações oficiais do acidente que vitimou a adolescente Kelly Pereira, de 15 anos, na BR-364, próximo ao Rio Liberdade, a 100 km de Cruzeiro do Sul.

De acordo com Gladson Cameli, todo o suporte está sendo dado às famílias, principalmente a de Kelly Pereira, de 15 anos, que acabou falecendo. “O estado já disponibiliza ao pai da criança que veio a óbito a ida até Cruzeiro do Sul numa aeronave e, se conseguirem autorização, que a mesma aeronave possa trazer todas as crianças ainda hoje para Rio Branco”, disse o governador.

Cameli garantiu que já determinou que uma investigação aponte a causa do acidente. “Esse tipo de fatalidade não pode ocorrer, mas não vamos ficar apontando culpados. Vamos fazer nosso papel de estado que é dar o suporte para que os pais fiquem mais tranquilos e amenizar a dor”, concluiu.

A aeronave que o governo disponibilizou a ida do pai da vítima fatal e a possível vinda dos demais estudantes tem capacidade para 15 lugares. A equipe aguarda autorização necessária para trazer os alunos.

Em comunicado oficial, o governo diz que o ônibus escolar da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) tombou a 80 km de Cruzeiro do Sul, após o rio Liberdade, e transportava 31 estudantes que se deslocavam para o município, onde participariam nesta terça-feira, 13, da etapa estadual dos Jogos Escolares, na modalidade basquete.

Vinte e cinco passageiros foram atendidos no hospital com escoriações leves e, destas, sete receberam alta hospitalar e foram encaminhadas para um hotel da cidade.