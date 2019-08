Famosa por “roubar macho alheio” é expulsa de solenidade

A deputada federal Mara Rocha, que já teve seu nome ventilado por diversas vezes como uma das candidatas à eleição para prefeitura de Rio Branco no ano que vem, deu mais um exemplo de que tem feito bom uso do mandato em Brasília.

Mara agora é quem manda no ninho tucano no Acre. Pelos próximos dois será a presidente regional do PSDB no estado.

O nome da parlamentar federal foi um consenso entre os filiados e membros da Executiva, que entenderam que Mara Rocha está no melhor momento para liderar o partido no Acre.

Responsável por conduzir o partido nas eleições municipais de 2020, Mara Rocha contou um pouco dos projetos que pretende implementar.

“Primeiramente, tenho que externar minha emoção com o voto de confiança do partido em me colocar na presidência. Nosso foco é fortalecer o partido em todo Acre, trabalhando chapas fortes para vereadores e articulando alianças para a disputa das prefeituras. Temos que fortalecer, ainda mais, o PSDB, dando continuidade ao trabalho das últimas eleições, que nos colocou com 2 deputados estaduais, 1 vaga federal e o cargo de vice-governador”, pontuou a parlamentar.

Mara Rocha também falou sobre a formação de novos quadros partidários: “Vamos fortalecer o ITV no Acre, criando cursos de formação política para os candidatos a cargos nas prefeituras e câmara de vereadores, além disso, iremos incentivar mais candidaturas femininas, afinal, não podemos esquecer que o PSDB tem uma importante presença feminina em sua história, com nomes como Dona Ruth Cardoso, Yeda Crusius, Thelma de Oliveira. Estou muito animada com esse novo desafio e quero consolidar o protagonismo do PSDB no Estado”, finalizou a parlamentar”.