Cursos profissionalizantes e reforço escolar serão disponibilizados pelo Sesi

Não estava na programação inicial, mas a ExpoJuruá terá rodeios no dias 30 e 31 de agosto.

A decisão do governador Gladson Cameli, de realizar o rodeio, fez com que e os organizadores locais do evento, buscassem, nesta segunda-feira, espaços adequados para o evento, que em Rio Branco, atraiu grande público. Há dois terrenos para escolha, que deverão ser alugados: um perto do primeiro Portal da Mâncio Lima e outro perto da agência do Banco do Brasil.

Francisco Gomes, o Chico Gatão, da assessoria de Comunicação do governo em Cruzeiro do Sul, diz que “havia uma expectativa muito grande com relação ao rodeio e o governador determinou que esteja na programação da ExpoJuruá”.

A ExpoJuruá vai começar no dia 29 de agosto e se estenderá até 1° de setembro na Avenida Mâncio Lima.

A secretária Estadual de Turismo, Eliane Sinhasique, disse que nesta terça-feira, 13, vão chegar a Cruzeiro do Sul, dois caminhões com toda a estrutura de tendas e equipamentos elétrico e hidráulico e toda a parte de madeira. “Estarei aí na segunda-feira e fico até o final da ExpoJuruá. A determinação do governador é que a ExpoJuruá seja o mesmo sucesso da ExpoAcre, em Rio Branco”.

O representante do Sebrae de Cruzeiro do Sul, Francemir França, lembra que as inscrições para quem quiser expor na ExpoJuruá serão encerradas no dia 20.