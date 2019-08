Centro de Matemática abre 554 vagas em cursos para alunos da rede pública

Mulheres que residem em municípios distantes da capital acreana também serão contempladas com os serviços de mamografia e exames de papanicolau oferecidos atualmente em Rio Branco pelo Hospital do Amor. Segundo a direção da unidade, serão realizados diversos atendimentos itinerantes no decorrer deste ano, visando abranger todas as regiões do estado.

Conforme o diretor da unidade, João Paulo Silva, ainda não há data prevista, mas que irá iniciar o atendimento itinerante em breve, após reuniões e planejamento com os gestores de saúde dos municípios.

A ideia é que as mulheres dentro dos critérios estabelecidos tenham acesso ao cadastramento o quanto antes, para estarem aptas a receberem os serviços por meio das carretas. A priori, os veículos irão para o Vale do Juruá, Baixo Acre e Alto Acre.

Podem se cadastrar mulheres com a idade de 25 a 64 anos para a realização do exame de Prevenção do Câncer de Colo de Útero (PCCU) e para o exame de mamografia de mulheres com a idade entre 40 a 69 anos.

Para realizar o cadastramento no hospital a mulher precisará ter em mãos os seguintes documentos: RG, CPF, Cartão SUS e Comprovante de endereço. Em Rio Branco, o atendimento ocorre de segunda a sexta, no horário de 8 horas às 12 horas e 13 horas às 17 horas, na recepção do Hospital de Amor, localizado na Rodovia Via Verde, estrada do Amapá, ao lado da UPA do 2º distrito.