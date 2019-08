Ao menos 30 presos tentaram fugir de penitenciária no município de Tarauacá

Sol, praia, festa e muitas toneladas de açaí dão o ritmo em uma das festas populares e mais aguardadas do estado

Com os termômetros na casa dos 34 graus Celsius, o melhor lugar para estar em Feijó neste sábado, 10, era na praia do Rio Envira aproveitando a 20ª edição do famoso Festival do Açaí. E foi exatamente isso que milhares de pessoas fizeram ao longo do dia marcado pelo céu limpo e o calor tipicamente acreano.

Valdirene Souza, Valdemir Almeida e Afonso Rodrigues saíram de Rio Branco e percorreram quase 400 quilômetros com um só objetivo: aproveitar ao máximo o Festival do Açaí. O trio passou o dias as margens do Envira se refrescando do calor. Para eles, a qualidade da festa em Feijó é incomparável e já fazem até planos para o futuro.

“A praia este ano está maravilhosa e com este calor fica melhor ainda, a organização também está muito boa e a festa está do jeito que a gente gosta. Valeu muito a pena estar aqui e, com toda certeza, voltaremos no ano que vem para curtir esses dias com muito animação”, afirmou Valdirene.

Afonso Rodrigues era o mais empolgado entre os três. Catraieiro há 40 anos, ele ainda não conhecia as águas barrentas do Rio Envira. “É muito legal conhecer as belezas do interior do nosso estado e estou tendo essa oportunidade de estar aqui e aproveitar este momento com meus amigos e confesso que não tinha noção de como era esse festival e estou gostando muito”, disse.

“Os caçadores de festivais”

Everaldo Azevedo estava contando os dias para o início do Festival do Açaí. Junto com uma turma de sete pessoas, eles se consideram verdadeiros caçadores de festivais.

“Já fomos para o Carnaval fora de época de Brasileia, agora estamos aqui no Festival do Açaí de Feijó, vamos para o festival de Boca do Acre, depois vamos para a festa de Sena Madureira e ainda tem Fortaleza do Abunã. Eu não sei se temos dinheiro para bancar tudo isso, mas o gás nós temos”, brincou.

Bastante animado, Azevedo afirmou ainda que o Festival do Açaí é o lugar certo para quem procura diversão e elogiou a estrutura montada para os três dias da festa popular.

“Quem gosta de curtição, este é o lugar ideal porque eu acredito que a vida foi feita para ser vivida e essa galera que está aqui comigo é nota 10 porque só tem pessoas animados e quero parabenizar a organização desse festival porque esse ano realmente está muito diferenciado em relação aos outros”, ressaltou.

O camelô que saiu de Manaus para faturar em Feijó

Foi pelas redes sociais que o vendedor ambulante Raimundo Rozo descobriu que o Festival do Açaí seria realizado este mês. Nem mesmo os quase 2 mil quilômetros de distância foram empecilho para o camelô marcar presença em Feijó e ainda faturar com a venda de copos, bonés e camisetas personalizadas da cantora Joelma, a principal atração musical deste ano.

“Saí de Manaus de ônibus e enfrentei as péssimas condições da BR 319 até Porto Velho e depois segui aqui para Feijó. Confesso que foi uma verdadeira saga chegar”, comentou.

Há 10 anos, Raimundo comercializa seus produtos nas mais diversas festas populares dos estados das regiões Norte e Nordeste do país.

Rozo conta que está bastante confiante com as vendas durante o evento. “O festival realmente está muito bom e as vendas estão bombando e tenho certeza que no dia do show da Joelma vamos acabar com todo o nosso estoque e valeu muito a pena todo o esforço para vir aqui em Feijó”, comemorou.

Empresários estão otimistas com o Festival

Com expectativa de receber 30 mil pessoas durante a festa, o alto fluxo de pessoas das mais diversas cidades acreana e de outros estados movimenta positivamente a comercialização do produto mais famoso de Feijó, o açaí.

A empresária Julia Bento trabalha na venda do vinho amazônico há seis anos. Somente nos três dias do festival, ela espera vender três mil litros de açaí.

“Trabalhamos com a venda do açaí cremoso para o público aqui na feira e percebemos que a aceitação está sendo muito boa e a nossa expectativa maior se concentra no último dia do festival porque as pessoas deixam para o comprar o açaí em litro quando estão retornando para suas cidades e para atender essa grande demanda, toda nossa produção está voltada para cá”, frisou.

O empresário Thiago Marques resolveu ousar. Pela primeira vez, seu food truck de crepes suíços saiu de Rio Branco para um município do interior do estado. Para chegar até Feijó com segurança, foram necessárias 11 horas de viagem.

Apesar do esforço, Marques está confiante e espera sair do festival com saldo positivo. “Nossa expectativa é a melhor possível porque esta festa já é bem conceituada no estado do Acre e estamos apostando que nossas vendas serão ótimas”, respondeu.

Polícia Militar e Corpo de Bombeiros presentes no evento

A edição 2019 do Festival do Açaí vem sendo marcada como a mais segura dos últimos anos. Até o momento, nenhuma ocorrência grave foi registrado pela Polícia Militar.

Segundo o comandante da PM em Feijó, capitão José Augusto de Souza, a presença ostensiva dos policiais de maneira integral tem sido essencial para assegurar a tranquilidade do evento.

“Mesmo com a grande quantidade de pessoas que superou nossas estimativas, conseguimos executar a segurança a contento de maneira que nada de grave aconteceu e estamos preparados para agir quando for necessário”, citou.

Por dia, 55 policiais militares ficam responsáveis pelo patrulhamento e garantia da ordem durante as festividades. Além de Feijó, foram destacados PM’s de Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Tarauacá de maneira que o policiamento nos demais bairros não seja alterado.

O Corpo de Bombeiros também se faz presente durante o dia no monitoramento e prevenção de banhistas no Rio Envira. São 16 militares e outros 8 guarda-vidas. Segundo o aspirante a oficial Josadac Cavalcante, não houve registro de incidentes aquáticos.

“Nosso maior desafio é manter os banhistas dentro do perímetro estabelecido pelo Corpo de Bombeiros porque sempre existem aqueles que ultrapassam esta área e com isso tem o trânsito de embarcações e são situações como essa que podem acontecer acidentes”, afirmou.

O Festival do Açaí 2019 termina neste domingo, 11. A grande atração da noite fica por conta da cantora Joelma. O show da atração nacional será gratuito e a organização do evento espera público recorde.