Depois de ostentar volume recorde de movimentação financeira, equipe organizadora da Expoacre 2019 não revela dados oficiais

Dados seriam coletados através de aplicativos, mas até agora, ninguém sabe e ninguém viu os números oficiais. Sinhasique já anuncia shows para ExpoJuruá.

Alex Aguiar, acreano, foi o campeão do rodeio na ExpoAcre 2019, ele permaneceu por oito segundos em cima do touro. A decepção ficou por conta da comissão organizadora, se comparada a uma prova de rodeiro, Eliane Sinhasique teria caído antes da sirene tocar. Após propagar o sucesso na movimentação de negócios da feira, a “pequena notável” sumiu e, junto com os parceiros: Sebrae e Fieac, não divulgou até agora o volume de investimentos das nove noites.

Até a quinta noite de ExpoAcre, conforme dados exclusivos adquiridos pela reportagem, o volume de negócios somente no setor agroflorestal ultrapassava os R$ 30 milhões. Nenhuma explicação foi dada pela Comissão Organizadora para a não divulgação dos números oficiais do evento.

Será que com a chegada da frente fria

as vendas despencaram?

O único anuncio oficial de negócios ocorreu no setor madeireiro, com o fechamento de uma compra avaliada em US$ 5 milhões, o equivalente a R$ 20 milhões de reais. O Banco do Brasil também divulgou resultados parciais com fechamentos do Plano Safra avaliado em R$ 10 milhões. A caixa econômica, aguardava o fechamento de vendas no setor imobiliário para anunciar seu volume de negócios na feira.

Passados 8 dias do encerramento do evento, Sinhasique continua divulgando notas de sucesso, segundo a presidente da comissão, até os catadores de lixo tiveram sucesso no volume de negócios. Sem divulgar oficialmente o que foi vendido pela iniciativa privada nos shows de Jorge e Matheus e Marília Mendonça, nessa semana, a secretária anunciou as novidades para ExpoJuruá.

A verdade é que a equipe do governo (SEPLAG e SETIC) e os parceiros: SEBRAE e FIEAC, não vêm falando a mesma língua após o evento. Durante o evento, o secretário de Tecnologia, Indústria e Ciência, Anderson Lima, afirmou que através de um aplicativo desenvolvido pela secretaria, estavam sendo levantados os dados da feira.

A informação de que os dados serão apresentados nesta segunda-feira, dia 12, foram confirmados pelos parceiros. A expectativa dos organizadores, inicialmente, é que mais de R$ 65 milhões seriam movimentados. Sinhasique chegou a colocar em xeque os dados divulgados pelo ex-governador, ano passado, dando conta de um volume de R$ 95 milhões negociados na última exposição. SEBRAE e FIEAC, não se manifestaram.

Literalmente, o público vibrou durante as 9 noites de ExpoAcre até a sirene tocar e separar peão e montaria.