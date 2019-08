Enquanto a violência explode, 10% da PM fica fora das ruas 

O mundo cão da violência explodiu nos últimos dias. Execução com corte de cabeça, outro morto na frente do pai, um policial golpeado de terçado na parada de ônibus do José de Melo, uma loja de confecções assaltada, um supermercado invadido e; enquanto isso, em torno de 300 policiais militares está à disposição de membros do Judiciário, do Executivo, do MP, do Legislativo, quando poderiam estar na rua combatendo os criminosos. A informação sobre este número foi passada ontem ao BLOG DO CRICA por um Oficial PM, que vê neste desperdício de efetivo, um fator negativo, porque são muitos policiais cedidos aos poderes fora das suas funções originais. E ainda deve-se levar em conta estar a PM com um efetivo bem abaixo do desejado. Tem deputado que, sob a alegação de estar ameaçado de morte, sem ter feito nenhum B.O a esse respeito, tem dois policiais militares à disposição e ainda se arvora em criticas às ações da Segurança. A promessa do vice-governador Major Rocha de que substituiria os deslocados do quartel para dar proteção às autoridades pelo quadro da reserva da PM, encontrou barreiras e não se concretizou. Enquanto este tipo de privilégio é concedido às autoridades, Rio Branco se torna a cada dia uma cidade mais violenta, longe do prometido na campanha política de se ter uma sensação de paz. Se houvesse o real desejo de ajudar a Segurança, os poderes abririam mão dos PMs à disposição, e contratariam uma segurança particular, afinal, todos têm orçamento próprio capaz de bancar esta despesa.

MUDANDO A PROSA

Dando uma mudada na prosa da conversa. Vocês sabiam que, Cícero Furtado da Rocha, que foi a pessoa da mais extrema confiança da ex-chefe do gabinete civil, Márcia Regina, não ocupa cargo do governo atual, mas comanda um grupo com relações estreitas com este governo?

COMENTÁRIO DE BASTIDORES

O chefe da CGE, Oscar Abrantes, estaria ainda no cargo só a espera da nomeação do substituto. Ontem, o comentário de bastidores também dava conta que o dirigente da FUNDAHACRE, Lúcio Brasil, seria substituído no comando pelo médico Fabrício Lemos.

RARAS INCURSÕES

Espera-se que, com a chegada de cem viaturas novas a Polícia Militar passe a ser mais presente nos bairros. Pelo Jardim Tropical, por exemplo, passa esporadicamente.

O NINHO É DOS ROCHAS

No ninho tucano, quem diz quem entra ou não entra são os irmãos Rocha. O que se configura ainda mais com a ida da deputada federal Mara Rocha para ser a presidente regional do PSDB.

PESQUISA NA GAVETA

O MDB tem uma pesquisa da DELTA sobre os candidatos a prefeito da capital no próximo ano, na gaveta. O presidente Flaviano Melo (MDB) pensou em divulgar, mas resolveu deixar para consumo próprio. O deputado Roberto Duarte (MDB) teria pulado para 10% na preferência.

SERIA UMA BURRADA

O boato de que o secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, iria rodar do cargo não vai se concretizar. Foi quem viabilizou até aqui todas as pautas positivas do governo Gladson Cameli. Se fosse sacado, o governador, além de uma injustiça, cometeria uma burrice sem tamanho.

POSSE ADIADA

O fato de ganhara primeira secretaria do Senado, praticamente, impediu, pelo menos enquanto estiver no cargo, que a primeira suplente Maria das Vitórias assumisse por uma temporada a cadeira do senador Sérgio Petecão (PSD). Sua saída agora seria um desgaste.

LADEADO DE ADVERSÁRIAS

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, tem sido honesto quando inaugura uma obra fruto de uma emenda parlamentar: chama o autor para a inauguração. Na entrega de uma obra no mercado da cidade aparece ladeado por adversárias políticas, as deputadas federais Perpétua Almeida (PCdoB) e Jéssica Sales (MDB). Deixa a política para a campanha eleitoral.

UMA CONFUSÃO ATRÁS DA OUTRA

A secretária de Saúde, Mônica Feres, na verdade, ainda não mostrou nenhuma mudança significativa nos rumos do sistema de saúde, que continua tão ineficiente como no governo passado. Ela se trancou numa redoma, idéia tola, pouco fala, e já gerou várias confusões.

ISSO QUE SE QUER SABER

O que a população quer de fato saber é quais as suas ações, quando vai executar, para mudar o caos no atendimento, suprir a falta de médicos e reduzir a fila de cirurgias. Para ficar como se encontra de nada adiantou, o Gladson ter demitido o então secretário Alysson Bestene.

NÃO CONSIGO ENTENDER

Não consigo entender, e olhe que não sou tapado, uma secretaria de Saúde assumir e não fazer uma visita aos hospitais do interior para ver como estão funcionando. Alguém explica?

COMPLICARÁ PARA QUEM FIZER

Mais cedo ou mais tarde se complica. O governo que trate de concluir a licitação da mídia, se na verdade quer concluir (existem dúvidas), para fazer contratos com as empresas de comunicação. Se entrar nessa de fazer peças publicitárias avulsas para agradar A ou B sem licitação poderá se ferrar. Sobrará para o CPF de quem assinar.

PULSO FIRME

A presidente do PROGRESSISTA, senadora Mailza Gomes, tem conduzido com firmeza as conversas políticas de alianças para as eleições municipais. Decidiu que, qualquer discussão passará pelo crivo dos diretórios municipais para ficar uma decisão democrática e plural.

DEU PROBLEMA PARA MUITO PREFEITO

Uma observação: carona em licitações foi o que complicou vários prefeitos e deu até cadeia.

QUEM TE VIU, FPA!

Fora do poder é como boi sem chocalho, não puxa a manada. A FPA – um ajuntamento de 15 partidos, que viveu 20 anos das sobras da mesa dos governos do PT – estará reduzida na eleição de 2020, na capital, ao PSB, PT e PCdoB. O resto pulou do barco após a derrota.

CARA E CORAGEM

PT e o PCdoB, por exemplo, eles vão para a eleição dentro de um contexto diferente dos últimos 20 anos: entrar na campanha sem as benesses do poder. Disputar eleição com secretarias como cabos-eleitorais é uma coisa, disputar só com a conversa é diferente.

ERA MÃO NA RODA

Formar chapas montados na distribuição de benesses, de estrutura, aos candidatos, era uma mão na roda. Vão sentir a barra sem nada para atrair candidatos a vereadores.

FORA DO PROJETO

No próximo ano, o PT não terá mais como candidatos os vereadores Mamede Dankar e Jackson Ramos, que optaram em não disputar a reeleição. Os dois, numa chapa, somariam votos. Mas, nem tantos no número que os elegeu, ambos estavam montados na máquina.

MUITA CONVERSA POUCA AÇÃO

O que se tem notado é muita pirotecnia a respeito da opção do novo governo pelo agronegócio. Pior do que a florestania, que embalou os governos petistas, teria que se esforçar muito para ser. Mas, até o momento só muita conversa e nada de prático no novo modelo.

PELO MENOS NÃO FOI DIVULGADO

Não sei se existem, mas se existirem ações iniciais, não foram divulgadas para se tomar conhecimento. O secretário de Agricultura, Paulo Wadt, por exemplo, que era para estar movimentando o noticiário a esse respeito deve ter feito voto de silêncio, não abre a boca.

OU COMEÇA PROJETAR, OU ESQUEÇA

O governador Gladson Cameli já disse que o seu partido, o PROGRESSISTA, terá candidato a próprio a prefeito de Rio Branco. Nada mais natural, por estar no poder. Se de fato falou para valer e não será mais uma das suas encenações, teria que começar preparar este nome agora.

MAIORIDADE PENAL

O senador Márcio Bittar (MDB) apresentou projeto reduzindo a maioridade penal para 16 anos, sendo fiel às suas promessas de campanha. Se a matéria fosse levada a um referendo popular, por certo seria aprovada por larga margem de votos. O que se vê são jovens de 15, 16 anos, altamente perigosos, escaparem de uma sanção penal dura, pela atual legislação.

SEM ISSO NÃO ANDA

Enquanto a prefeita Socorro Neri não decidir se sairá à reeleição a esquerda não se mexerá.

FRASE DO DIA

“A confiança do ingênuo é a arma mais útil do mentiroso.” Stephen King, escritor americano.