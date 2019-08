Empresa de ônibus demite cobrador e viagem leva o dobro de tempo

O deputado federal Alan Rick (DEM) visitou o município de Plácido de Castro nesta sexta-feira, 09, e ao lado do prefeito Gedeon Barros (PSDB), secretários municipais, professores e comunidade, participou da solenidade de entrega de um ônibus escolar rural adquirido com recursos de sua ação parlamentar no valor de R$ 271,5 mil, através do programa Caminho da Escola, do Ministério da Educação.

Alan tem sido um dos parlamentares que mais tem liberado recursos para Plácido de Castro. No seu primeiro mandato viabilizou R$ 2 milhões em emendas individuais, que somados aos recursos voluntários para obras nas áreas de saneamento básico, desenvolvimento econômico, saúde, esporte, educação e agricultura, foram R$ 6,9 milhões em recursos federais.

O ônibus entregue nesta sexta-feira é destinado a estudantes residentes, prioritariamente, em áreas rurais e ribeirinhas e no caso da prefeitura de Plácido de Castro, irá atender alunos da Vila Campinas. A unidade é traçada e adaptada para necessidades especiais.

Creche e IEPTEC

Alan Rick também visitou a creche que está sendo construída na entrada da cidade e irá beneficiar 300 crianças de zero a sete anos. Os recursos, estimados em R$ 1,7 milhão, estavam praticamente perdidos. Foi necessária a interferência do parlamentar junto ao Ministério da Educação – através do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE – para garantir a retomada das obras. A previsão é de que a nova creche entre em funcionamento no início do próximo ano.

Da creche o parlamentar, acompanhado do presidente do Instituto de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), Francineudo Costa, visitou o Centro de Educação Profissional e Tecnológica João de Deus, que atende alunos de Plácido de Castro. Além de visitar as instalações, Alan Rick reafirmou seu compromisso de apoio à educação profissional.