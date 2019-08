Detran garante a segurança do trânsito durante o Festival do Açaí, em Feijó

Levando ações de educação e fiscalização, o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran/AC) se faz presente no tradicional Festival de Açaí, que acontece de 9 a 11 de agosto no município de Feijó.

O evento atrai milhares de pessoas para a cidade, aumentando o fluxo do trânsito, por isso, é necessário um reforço na segurança viária por meio da Coordenadoria Integrada de Fiscalização de Trânsito do Detran (Ciftran) e do Batalhão de Policiamento de Trânsito da Polícia Militar (BPTran). Segundo o diretor de operações do Detran/AC, Isaías Brito, a intenção é educar e fiscalizar condutores para coibir a mistura de álcool e direção.

“Estamos realizando um trabalho preventivo com a equipe de educação de trânsito, orientando a população a respeitarem as regras de trânsito. Além disso, as blitze de fiscalização também são necessárias para retirar de circulação motoristas embriagados”, afirmou Brito.

O pedreiro Rabibi Catão, abordado em uma blitz de fiscalização enquanto trafegava de motocicleta, realizou o teste do bafômetro, que apontou incidência zero de álcool no sangue. Ele falou sobre a importância das operações. “Uma pessoa que bebe e dirige não valoriza nem a vida dela, quanto mais a das outras pessoas, e muitas vezes ainda provocam acidentes que podem ser fatais”, ressaltou Rabibi.

Trabalho preventivo

A equipe de educação de trânsito da 1ª Ciretran de Cruzeiro do Sul chegou na cidade de Feijó um dia antes do evento e realizou blitz educativa com diversas abordagens aos pedestres, ciclistas e motoristas, orientando quanto ao respeito às regras de circulação e conduta.

Durante o Festival do Açaí, os educadores percorrem o interior do evento distribuindo material educativo e conversando com o público presente com o intuito de conscientizá-los para um trânsito mais seguro e, assim, reduzir acidentes.