Cabeça de corpo encontrado decapitado com as mãos amarradas é encontrada

O moto boy, Rennê do Nascimento Sampaio, de 29 anos, foi executado com três tiros na noite desta sexta-feira (9) em um bar localizado na Estrada da Sobral, no bairro Boa União, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Rennê estava com o seu pai em um bar, quando pediu uma água. Um homem não identificado se aproximou em uma bicicleta e de posse de uma arma de fogo, mandou que todos se afastassem e efetuou três tiros que atingiram a cabeça da vítima. Após a ação o criminoso fugiu do local tomando rumo ignorado.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, Rennê já se encontrava morto.

Policiais Militares do 3°Batalhão isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

Segundo informações de amigos, Sampaio era entregador de uma pizzaria na Isaura Parente.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.

A motivação do crime é desconhecida.