Atlético entra em campo em jogo que pode decretar rebaixamento para Série D

Para lembrar os 13 anos de implantação da Lei Maria da Penha no país, uma comissão formada por cadastros de reserva de agentes e escrivães da polícia civil – do último concurso público realizado no Acre, se organizou na arrecadação de alimentos para serem doados a casa Lar Ester, entidade que acolhe vítimas de violência doméstica em Rio Branco. Nesta sexta-feira, 9, eles entregaram os mantimentos angariados aos representante entidade, no auditório da Polícia Civil.

O grupo também contou com o apoio de agentes e escrivães aprovados no certame. Ao todo, cerca de 450 pessoas participaram da ação solidária. Para um dos membros da comissão, a ação visa contribuir na recuperação das mulheres vítimas de violência. “Com isso estamos mostrando que o cadastro de reserva da polícia civil está à disposição do estado e para a convocação”, afirmou João Marcos.

Segundo o grupo, o objetivo da ação solidária também é demonstrar que a categoria também se preocupa e está comprometida com a segurança pública e o desenvolvimento da sociedade acreana.

O Diretor de Polícia Civil do estado, José Henrique Maciel e as delegadas Mardia El-Shawwa, Juliana e Elenice (Delegacia da Mulher), também participaram da entrega dos alimentos à entidade.