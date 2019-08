Robô da Havan vem ao Acre e internautas pedem ‘duelo’ com robô do Sebrae

A presença do robô de mais de 2 metros de altura nas lojas Havan, geralmente, é para atrair crianças e promover uma atividade familiar no pátio do estabelecimento em datas especiais. Contudo, no perfil do Facebook da loja, o anúncio de mais uma vinda do robô a Rio Branco, fez sucesso mesmo entre os adultos. Eles sugeriram um ‘duelo’ tipo personagens de Transformers com seu rival: o robô do Sebrae.

A brincadeira gerou alguns comentários na página da loja. “Olha a concorrência do robô do Sebrae…Bora tentar pôr eles pra brigar”, disse um internauta. “Quero ver é treta desse com o robô do Sebrae”, comentou outro seguidor.

O robô da Havan e a Mascote Liberdade estarão em Rio Branco neste sábado, 10, às 17 horas e no domingo de Dia dos Pais, 11, às 19 horas. Resta saber se o Sebrae está disposto a duelar seu robô com o concorrente e fazer a alegria dos adultos também. Na internet, os rio-branquenses já opinam: “seria top” e “gostei da ideia”.