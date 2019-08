Quadrilha que traficava pessoas no Acre é alvo de operação da PF

Já são 20 anos de realização de um dos mais importantes festivais do estado do Acre. Este ano, a prefeitura do município de Feijó organizou uma programação especial para comemorar a 20ª edição do Festival do Açaí. O evento começa nesta sexta-feira, 9, e segue até o próximo dia 11 de agosto.

Serão três dias de festa, abrilhantados pela apresentação da cantora Joelma (ex-banda Calypso), que vai ocorrer no dia 11 de agosto – atração principal do festival. Hoje, quem vai agitar o evento é o cantor Thiago Jhonthan. No sábado, dia 10, estará no palco Gabriel Lenner.

O evento ainda terá presença de diversos artistas locais, como: Samba Brothers, Junior Magalhães, Daniel Pinheiro, Trio Furacão, Bruno e Cleyce e Banda Fire Angel.

Conhecido como um dos maiores festivais culturais do Acre, o evento é realizado pela prefeitura de Feijó com apoio de empresas privadas.