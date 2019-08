Polícia captura foragido acusado de esfaquear rival e sua esposa

A deputada federal pelo estado do Acre, Mara Rocha, enviou um ofício à Secretária de Saúde do Acre (Sesacre) após receber uma grave denúncia. Ela pede que o Serviço de Assistência Especializada (SAE) providencie instalações separadas para o tratamento de pacientes com tuberculose.

Segundo a parlamentar, após vistoriar as instalações do Serviço, na Fundação Hospitalar, constatou que os pacientes com tuberculose recebem tratamento no mesmo ambiente fechado e climatizado em que se encontram pacientes transplantados e portadores de HIV/AIDS.

Mara afirmou que esse modelo fere normas do Ministério da Saúde, além de colocar em risco a vida de pacientes transplantados e portadores de HIV: “Constatei que pacientes transplantados, com baixa imunidade por conta dos medicamentos, e pacientes portadores de HIV/AIDS, recebem tratamento no mesmo ambiente que pacientes com tuberculose, que é uma doença altamente contagiosa. Isso é alarmante, pois coloca em risco a vida de todos”.

A deputada pontuou que recebeu denúncias de que já ocorreu a transmissão de tuberculose em funcionários, médicos e pacientes transplantados. “Entendo que é necessário se reservar um espaço aberto, específico para o tratamento dos pacientes com tuberculose, separando-os dos pacientes com enfermidades que provoquem baixa imunidade”, afirmou a parlamentar tucana.