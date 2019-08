Nicolau Júnior visita obra da Upa de Cruzeiro do Sul que será entregue em setembro

O governador em exercício, Nicolau Junior, esteve na manhã desta sexta-feira, 9, visitando as obras da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Cruzeiro do Sul. Ele esteve acompanhado do diretor administrativo da Sesacre, Erisson China, e a equipe de saúde do Vale do Juruá durante uma visita técnica.

“Sabemos do esforço que governo do Estado tem feito para garantir o bom funcionamento das unidades de saúde do Acre. Essa UPA dará sem dúvida mais celeridade aos atendimentos de saúde do município. Um verdadeiro presente para a população cruzeirense”, destacou Nicolau.

A inauguração da unidade de saúde está prevista para o dia 28 de setembro, mesma data do aniversário da cidade.