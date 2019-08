INSS cria estratégia para agilizar concessão de benefícios

Irmã do rapaz o teria visto correndo na mata

Os Índios Arara, que moram no rio Cruzeiro do Vale, em Porto Walter, onde o jovem Roginaldo Souza desapareceu no último sábado, 3, acreditam na possibilidade dele ter sido levado por seres encantados da floresta. Para eles, a mata tem seus mistérios e defesas.

Dizem que desde seus antepassados sabem que existem “cabocos da mata que protegem as florestas e os animais que nela vivem e muitas vezes fazem barulho e causam confusão até expulsar as pessoas que caçam animais”, cita José Maria, o cacique geral do povo Arara (shawandawa).

Raimundo Arara explica que esses seres encantados eram humanos que viveram nas matas, nunca foram batizados e não estão vivos nem mortos e sim, “encantados”, que só são vistos se quiserem. Eles podem fazer a pessoa ficar rodando em círculo até se perder ou mesmo a pessoa, nunca voltar ao seu estado normal’.

Este não foi o primeiro caso de desaparecimento misterioso nas matas de Porto Walter. Há cinco anos, no Seringal Natal, um homem que caçava ficou 22 dias sumido e voltou para o mesmo local de onde tinha sumido. O caçador que voltou perturbado contou que durante todo o tempo em que ficou perdido na mata, um homem misterioso o acompanhava, lhe dava frutas para comer até deixá-lo de volta no mesmo lugar sem caça e sem a espingarda’.

O serrador de madeira Macildo Ferreira, conta que nas matas do Rio do Ouro, estava sozinho e ouviu 3 assovios o chamando. “Eu me arrepiei todo na hora porque senti que aquilo ia me atrair mata adentro. Corri muito até sair da mata fechada”.

Roginaldo continua desaparecido

No incio da manhã desta quinta-feira, 8, uma irmã do rapaz desaparecido desde sábado, o teria visto correndo dentro da mata. Buscas foram feitas no local e foram vistas pegadas humanas e de um animal, que poderia ser de um veado.

A família segue aguardando o retorno do rapaz nesta sexta-feira, 9, conforme foi garantido pelo rezador Kaxinawá, que afirmou que o rapaz poderá retornar “feroz como um animal”.