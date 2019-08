IEPTEC abre processo seletivo para contratação de profissionais na área da saúde

Ao que parece, o antigo Instituto Dom Moacyr e atual IEPTC, começa a retomar seu trabalho na oferta de educação profissional no Acre.

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica publicou no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 9, edital que torna público abertura de processo seletivo simplificado na área da saúde, para contratação de bolsistas na modalidade de apoio às atividades acadêmicas e administrativas.

São mais de cem vagas distribuídas para atuação em cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec/Mediotec). São eles: Cuidados à Pessoa Idosa, Enfermagem, Gerência em Saúde; Equipamentos Biomédicos; Nutrição; Saúde Bucal; Prótese Dentária; Análises Clínicas; Órteses e Próteses; e Imobilizações Ortopédicas.

Os valores das bolsas obedecerão aos seguintes parâmetros: 40 horas semanais (R$ 2.500,00) e 20 horas semanais (R$ 1.250,00). Para investidura nos cargos, os candidatos devem possuir, como requisitos mínimos, diploma ou certidão de formação de nível superior expedido por instituição de ensino devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) nas seguintes áreas: Biomedicina, Bioquímica, Enfermagem, Nutrição, Odontologia, Tecnólogo em Radiologia, Tecnólogo em Equipamentos Biomédicos e Engenharia Elétrica.

O certame conta com duas fases em sua execução: a primeira, de caráter classificatório, terá análise curricular e documental (títulos); e a segunda consistirá em uma entrevista e terá caráter classificatório e eliminatório.

Dentre as atribuições dos aprovados, estarão: acompanhar e subsidiar a atuação dos professores; realizar a matrícula dos estudantes, a emissão de certificados e a organização de pagamentos dos bolsistas; prestar apoio técnico em atividades laboratoriais ou de campo; prestar serviços de atendimento e apoio acadêmico às pessoas com deficiência.

As inscrições já podem ser realizadas e estendem-se até quinta-feira (15), no edifício-sede do IEPTEC, em Rio Branco. No interior do estado, as inscrições serão efetuadas nos respectivos centros de educação profissional e tecnológica e núcleos da Secretaria de Estado de Educação, conforme edital. O horário de recebimento das inscrições será o mesmo tanto na capital quanto no interior, e compreende o período que vai das 8h30 às 17h30.

O edital tem vigência de um ano, podendo ser prorrogado por igual período, conforme necessidade da instituição. Os atos oficiais relativos ao processo seletivo serão publicados no Diário Oficial do Estado do Acre, no endereço eletrônico www.diario.ac.gov.br.

Com informações da assessoria do IEPTEC.