Esporte: EUA é o melhor lugar para quem deseja seguir na carreira esportiva

A senadora Mailza Gomes (Progressistas) participou na noite desta quinta-feira,08, da comemoração dos 198 anos de independência do Peru, em Brasília, representando o Senado Federal e o Acre.

Convidada de honra pelo embaixador do Peru no Brasil, Javier Raúl Martín Yépez, a parlamentar destacou as potencialidades do Acre e a importância da cooperação entre o Brasil e o Peru. A comemoração também contou com a presença do deputado federal Eduardo Bolsonaro e a esposa Heloísa Wolf Bolsonaro.

De acordo com a senadora Mailza Gomes, é fundamental a parceria entre os países. “A cooperação entre o Acre e o Peru é importantíssima. Além do acordo comercial que vai ajudar a alavancar a economia de nosso estado, a proteção de nossas fronteiras é muito necessária”, ressaltou a parlamentar.

Mailza também conversou bastante com o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, sobre os desafios e as oportunidades do Brasil.

Durante a conversa, a senadora perguntou se ele conhecia o Acre e ele destacou que ainda não, mas que conhecia geograficamente e a história dos municípios de Rio Branco, Brasileia e Cruzeiro do Sul. Os parlamentares durante a conversa afirmaram que “unidos são fortes para melhorar a vida das pessoas”, conforme publicado nas redes sociais da senadora.

O embaixador do Peru em breve fará uma visita à senadora Mailza Gomes para conversar detalhadamente sobre ações que podem realizar juntamente com o Acre para melhorar a relação entre os países.