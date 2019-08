Deputado Gonzaga cresce no mandato!

O 1º secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, deputado Luís Gonzaga (PSDB), tucano do bico duro, vem crescendo muito no mandato. Um dos poucos que sabe como aproveitar bem o tempo. Além de ser um dos administradores do Poder Legislativo, Gonzaga costuma acompanhar as atividades do vice-governador major Rocha, da deputada federal Mara Rocha em Brasília, em outros países, nas cabeceiras dos rios do Vale do Juruá organizando atendimentos à população, torneios de futebol, bem como levando ações humanitárias e discutindo com a comunidade as prioridades de cada município. Ainda tem tempo para a família e atividades espiritualistas, sendo adepto do Centro Espírita União do Vegetal, que também realiza atividades sociais. De pequeno mesmo só no tamanho porque é um gigante na política. O PSDB planeja para ele voos mais altos para as eleições de 2022.

. O Trabalho que o deputado federal Alan Rick (DEM) faz em defesa dos médicos brasileiros formados no exterior é muito nobre.

. Tem ajudado milhares de jovens que estão prontos para exercer a medicina!

. Os médicos formados no exterior estão entre os melhores.

. Uma preocupação dos nobres vereadores que serão candidato a reeleição: como entrar em bairros supostamente dominados por facções.

. Supostamente porque na verdade mesmo não estão!

. O medo é produto da violência, se alimenta dela.

. Quando se perde o medo a violência recua, parece psicológico!

. Vou perguntar para o Dr. Froid!

. Os dados da violência divulgados recentemente são referentes a 2016/2017 (salvo engano), a realidade já é outra.

. Toda essa violência é produto da cobiça, da ambição de ter o que não se pode ter, mas poderia se ter, trabalhando.

. Mas, não tem trabalho!

. Não tem trabalho, por que?

. Por que isso, por que aquilo e nunca se chega a lugar nenhum, aliás, chega sim: ao nada!

. Nada para trás e nada para frente, está tudo solto no ar!

. É um mundo sem fundo!

. “O senhor deveria procurar o Dr. Paulino…”!

. Quem deveria procurar o Dr. Paulino era você, Maria Rosa! Já te vi falando sozinha enquanto varria o quintal!

. Homem condenado na lei Maria da Penha não poderá ocupar função pública nos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.

. Na Câmara, o projeto é do vereador Mamed Dankar (PT).

. Na Assembleia, do deputado Roberto Duarte!

. Por falar em Dankar, ele só fica no Partido dos Trabalhadores até a legislação eleitoral abrir a janela ano que vem.

. Ouvi muita gente criticando a saída do deputado Jenilson Leite do PC do B, que migrou para o PSB.

. O PSB já foi um grande partido!

. Se o Progressista terá candidato a prefeito da capital, como ficam os secretários e assessores do governo que integram outros partidos.

. Ano que vem vamos saber!

. É melhor chamar o chanceler brasileiro Eduardo Bolsonaro para impedir a guerra que pode haver entre Sena Madureira (Acre) com Boca do Acre (Amazonas).

. Pode ser o início de uma nova revolução acreana.

. Particularmente eu sempre achei que Boca do Acre deveria ser nossa, aliás o nome já diz tudo!

. Extrema e Califórnia, também!

. Sem recuar/sem cair/ sem temer…

. Quando começa a soprar um vento para refrescar a vida do ex-presidente Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, fala um monte de asneiras.

. Por qué no te callas, Gleisi?

. Bom dia!