Casamento de sucuri com jacaré-açu 

A expressão acima do anedotário acreano é usada quando acontece uma aliança entre dois pólos políticos antagônicos e que foge a qualquer racionalidade ideológica. A se configurar na prática a declaração de uma integrante representativa da REDE, de que onde ex-filiado Minoru Kinpara estiver será o candidato a ser apoiado pelo partido para a prefeitura da capital, na eleição do próximo ano, estará feito o casamento da sucuri com o jacaré-açu. Cria-e o clima para estarem no mesmo palanque a figura máxima da REDE, Marina Silva, uma xiita do meio-ambiente, contrária ao agronegócio, esquerdista de posição clara desde que estava no PT; e o vice-governador Major Rocha, conservador, de direita, defensor ferrenho do agronegócio, com as mãos entrelaçadas ao alto, gritando com a sua antítese nos palanques o velho refrão da esquerda ingênua: povo unido, jamais será vencido! Explica-se: Kinpara será o candidato a prefeito de Rio Branco, em 2020, pelo PSDB, sigla dominada pelo vice Rocha. Será interessante ver a Marina e o Rocha defendendo o Kinpara e trocando tórridos elogios na campanha.

UMA PERGUNTA NO AR

O governador Gladson subiria no palanque do Minoru Kinpara, apoiado pela ex-senadora Marina Silva, uma das maiores algozes política do seu tio, ex-governador Orleir Cameli?

NOVO PARTIDO NA ALEAC

No turbilhão político da última semana passou despercebida a criação de um novo partido político na ALEAC, o PDM, Partido do Magalhães. E que, com a saída do deputado Jenilson Lopes do PCdoB, os comunistas só terão o Edvaldo Magalhães de deputado na Casa.

CLIMA DE APARENTE HARMONIA

O que acontece é que o clima entre os deputados Jenilson Lopes, agora no PSB, e o deputado Edvaldo Magalhães (PCdoB), sempre foi de aparente harmonia. Os Magalhães – Edvaldo e sua mulher Perpétua – sempre foram barreira a que outros nomes galgassem o comando da sigla. Sempre deram a última palavra, mesmo quando o PCdoB tinha um novo presidente.

O CÉU NÃO É DE BRIGADEIRO

Mas se o deputado Jenilson Lopes pensou que no PSB o céu é de brigadeiro, enganou-se. O deputado Manoel Moraes (PSB) disse na tribuna da ALEAC que acolhe a adesão, mas avisou que no parlamento continuará a apoiar o governo do Gladson, o oposto do ex-comunista.

APENAS UM ALIADO DE QUALIDADE

O que ganhou a prefeita Socorro Neri com a filiação do deputado Jenilson Lopes, no seu partido? Ganha um deputado de qualidade, uma revelação no parlamento, nada além. Não somará muito numa campanha da Socorro à reeleição, o seu reduto de votos é em Tarauacá.

TARAUACÁ

Será justamente em Tarauacá onde o deputado Jenilson Lopes (PSB) estará mais envolvido para derrotar a prefeita Marilete Vitorino (PSD) e eleger o seu sucessor. Aproveito para uma pergunta: manterá o apoio ao candidato do PCdoB àquela prefeitura, que até aqui defendida?

DENÚNCIA GRAVE

A denúncia da deputada federal Mara Rocha (PSDB) de que na FUNDHACRE ficam numa mesma enfermaria pacientes de tuberculose, HIV e transplantados, é grave, muito grave, não é racional no campo médico. O diretor da unidade, Lúcio Brasil, tem que se explicar a respeito.

BRIGA INTESTINA

Aliás, esta briga intestina entre a secretária Mônica Feres e o diretor da FUNDHACRE, Lúcio Brasil, pelo comando da unidade tem de cessar, política e saúde não pode misturar.

DURA, MUITA DURA

E a respeito da Saúde, a deputada Antonia Sales (MDB) foi dura, muito dura, esta semana na tribuna da ALEAC, na cobrança de explicações à secretária Mônica Feres, por tirar anestesistas e ortopedistas da FUNDHACRE, fazendo com que várias cirurgias fossem desmarcadas.

MORAL PARA COBRAR

A deputada Antônia Sales (MDB) tem moral para cobrar solução para a área da saúde do atual governo, porque sempre foi uma crítica feroz dos governos petistas por melhor atendimento.

PROVAR PARA A POPULAÇÃO

Ao contestar um discurso do deputado Roberto Duarte (MDB) criticando o sistema de segurança pública, e dizendo que os índices da violência caíram, o deputado Gerlen Diniz (PROGRESSISTA), levou um contraponto: – tem de convencer é a população que vivemos na paz.

NEM PARA TOMAR AÇAÍ

Depois de elogiar o atendimento no Hospital do Juruá, o deputado Marcos Cavalcante (PTB), cobrou investimentos da secretaria de Saúde para melhorar o funcionamento do Hospital de Feijó. Como, deputado? A secretária Mônica até hoje não visitou Feijó, nem para tomar açaí.

R7- EU SOU O CARA!

O repórter Chiquinho R-7 pediu registro na coluna de que se a eleição de Tarauacá fosse hoje ele seria eleito o prefeito da cidade. “Vou ser eleito pelo voto de protesto, vou quebrar a polarização entre os Damascenos e os Vitorinos. E não aceito proposta de vice”, avisou.

“SITUAÇÃO DE CALAMIDADE”

Foi o termo usado pelo deputado Neném Almeida (sem partido) para definir o atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco, onde segundo ele, pessoas ficam jogadas como “cachorros” em macas. Promete visitas semanais à unidade para cobrar o fim do quadro calamitoso no PS.

CAMPO MARCADO

O deputado Roberto Duarte (MDB) sabe que não será o candidato do Gladson para a prefeitura da capital. É natural então que delimite o seu campo de atuação em cobranças ao governo, quando este falhar na prestação de serviço à população. Não vai arredar disso.

TRABALHANDO PARA OS LADRÕES

Os comerciantes não sabem mais a quem recorrer, eles estão trabalhando para os ladrões, todo dia os seus estoques são roubados. E não há como dizer que a cidade está segura; como querem os que acham que vivemos num paraíso de tranqüilidade. A população não quer saber quantos foram executados no governo passado, mas quer solução para a violência atual.

VIOLÊNCIA NÃO É SÓ EXECUÇÃO

Quando se fala em violência não se deve ficar só nos dados das execuções, tem que colocar no contexto os assaltos, motos roubadas, casas invadidas, furtos no comércio, roubo de celulares, roubo de motos, motoristas de UBER assaltados e etc, a violência é todo um contexto.

NÃO HÁ SENSAÇÃO DE SEGURANÇA

Em que pese nossos bravos policiais civis e militares estamos longe de dizer que há uma sensação de segurança na cidade. Mesmo com os avanços. Estamos bem longe disso.

POLÍTICO DE POSIÇÃO

Quem tem tido uma posição firme na defesa do governo do Bolsonaro e saindo sempre na defesa das suas pautas de campanha é o senador Márcio Bittar (MDB). Márcio, por certo, será um defensor intransigente no Senado da PEC da Previdência. Na política tem de ter posição.

OBSERVAÇÃO DE UM MÉDICO

“O que acontece hoje na FUNDHACRE é muito grave. Cirurgias marcadas há anos foram suspensas, com a retirada dos médicos pela secretária Mônica Feres”. A denúncia é do deputado Jenilson Lopes (PSB), que é médico. Isso mostra uma falta de planejamento.

PARA O DEBATE

O deputado Daniel Zen (PT) enviou uma postagem com reflexões sobre a inauguração da nova ala do Pronto Socorro de Rio Branco, que pode gerar um bom debate. Eis: “a obra do PS não estava parada há 10 anos. Estava em obras esse tempo todo. A demora não se justifica, aliás, não há explicação que justifique tamanho atraso. Mas, por outro lado dizer que o governador Gladson Cameli fez, em sete meses, o que não se fez em 10 anos também não me parece justo. Porque ele pegou a obra com 90% do seu cronograma de execução pronto. De fato (e isso é mérito dele) ele concluiu os 10% que faltavam e cuja licitação já estava pronta, com dinheiro em caixa deixado pelo governo anterior. Não se deve tirar o mérito dele, que cumpriu com uma das suas promessas de campanha. Nisso, ele merece os nossos parabéns. Mas, também não se pode dizer da forma como está sendo dIto, porque parece que ele fez tudo do zero, em 7 meses e que em 10 anos não se assentou um único tijolo sequer. E a realidade não é essa”.

CONTRADITÓRIO SEMPRE ABERTO

O contraditório neste BLOG estará sempre aberto, não interessa a que ideologia defenda.

CERCO ELETRÔNICO

Para quem não sabe o cerco eletrônico em execução pelo sistema de segurança é resultante de uma emenda do deputado federal Alan Rick (DEM), sem falar nas emendas destinadas a comprar equipamentos para o trabalho dos policiais. Tem sido um parceiro da Segurança.

CAPA DE GORDURA

Conversando com um amigo do PT este fez uma observação sobre o governo Gladson Cameli que é pertinente: “com a contratação dos concursados da PM e Polícia Civil, com a inauguração da ala do Pronto Socorro, recuperação da AC-40, ainda terá muita gordura para queimar antes de entrar em desgaste. E que por isso os ataques agora não surtirão efeito”. Análise perfeita!

TRABALHO DE VERGONHA

O DNIT está fazendo um trabalho de vergonha na recuperação da rodovia para Brasiléia.

EM POUCAS PALAVRAS

O governo Cameli não fez de fato o Pronto Socorro inaugurado, em 7 meses. Os governos dos últimos 10 anos do PT não tiveram a competência de concluir. E o Gladson concluiu em 7 meses o que não conseguiram concluir em 10 anos. Com bolo ou sem bolo!

NOMES NA MESA

Deputado federal Alan Rick, ex-prefeito Tião Bocalom e Thiago Caetano, são nomes que ora em meia se escuta no campo do governo como opções para disputar a prefeitura da capital.