Cantora gospel Isadora Pompeo se apresenta em Rio Branco nesta sexta (9)

Uma das mais jovens vozes do mundo gospel na atualidade, a cantora Isadora Pompeo se apresenta nesta sexta-feira, 9, a partir das 20h, na Catedral Batista do Bosque, em Rio Branco. Muito admirada pelos adolescentes, mas também pelo público adulto, a artista vem mais uma vez apresentar seu trabalho no Acre.

Os ingressos são vendidos a R$ 30. Com apenas dois anos de carreira, Isadora, evangélica da Igreja Batista, alcançou mais de 1 milhão de inscritos e 100 milhões de visualizações em seus vídeos no YouTube.

Dona de sucessos como “Oi, Jesus” e “Toca em Mim de Novo”, a cantora consegue ir além dos limites da religião com sua música.