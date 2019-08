Acreano campeão mundial de jiu-jitsu visita projeto social desenvolvido pela PMAC

Os alunos do projeto social “Em Forma com o 5º Batalhão” tiveram o privilégio de receber, na noite desta quinta-feira, 8 de agosto, em sua sede, Rivelino Souza, faixa preta e Campeão Mundial de jiu-jitsu em sua categoria.

Na ocasião, Rivelino Souza, que é acreano, conversou com a garotada e incentivou os jovens que estavam todos reunidos. “Para chegar onde cheguei, basta treinar, ter foco e perseverança”, explicou. Ostentando a medalha de Campeão Mundial, narrou as dificuldades que teve de enfrentar – e vencer – até conquistar seu objetivo. As crianças do projeto ouviram atentamente cada palavra do atleta campeão.

O professor Ricardo Ferreira, que também é sargento da Polícia Militar do Acre (PMAC) e responsável pelas aulas de jiu-jitsu do projeto, agradeceu o seu mestre, salientando o quão aquela visita fora importante para as crianças: “Nossos alunos são, em sua maioria, oriundos de bairros periféricos. Ter a oportunidade de ver de perto um acreano, Campeão Mundial, sem dúvida representará mais um incentivo para eles vencerem na vida!” concluiu.

O projeto

O projeto “Em forma com o 5º BPM” tem como objetivo a aproximação dos jovens com a instituição militar, além de envolvê-los em atividades desportivas. As aulas acontecem todas as terças e quintas feiras, nos horários das 16h30 às 18h e das 18h às 20h, no pátio do 5º BPM, localizado na parte alta da cidade, Rua Boa Vista, 714 – Bairro Vitória. Para se inscrever, caso seja menor de idade, basta o responsável procurar o Comandante do Batalhão, major Ayrton Leitão.

Com informações da assessoria da PMAC