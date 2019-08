Prefeita Socorro Neri sanciona Lei que protege mulheres de violência obstétrica

O advogado do motorista de aplicativo Uber que reagiu ao assalto, tomou a arma e matou o criminoso Werney Moreira da Costa, de 27 anos, com três tiros na noite do último sábado (3) na rodovia AC-40, ao lado do posto de gasolina Acauan, no bairro Vila Acre, em Rio Branco, compareceu na Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) no bairro Cadeia Velha e disse que seu cliente irá colaborar com as investigações da Polícia Civil.

De acordo com o delegado Cristiano Bastos, coordenador da DHPP, o motorista ainda será ouvido, e a sua versão e o laudo pericial definirá se houve ou não legítima defesa. O delegado disse ainda que o Uber realmente estava exercendo o serviço.

“O advogado vai apresentar o motorista Uber, ele se dispôs a colaborar com a investigação, vamos ainda interrogar o motorista para pegar todas as informações e detalhes. As informações preliminares apontam que a vítima realmente estava praticando o Uber e a vítima do roubo realmente reagiu, temos que verificar como foi essa reação, a versão do motorista vai colaborar se houve ou não legítima defesa, ou se houve excesso. Vamos nos aprofundar na investigação, não podemos descartar nada e buscar o que aconteceu, o laudo pericial será de extrema importância, mas, possivelmente pode ter ocorrido uma legítima defesa”, disse Cristiano Bastos.

Entenda o caso

O motorista Uber que não foi identificado estava trafegando no seu veículo na rodovia quando reduziu a velocidade do carro para passar em um buraco, o criminoso que estava numa bicicleta entrou na frente do veículo e de posse de uma arma de fogo anunciou o assalto. O motorista reagiu, tomou a arma do criminoso, um revólver calibre 38, e efetuou 3 tiros que atingiram Werney, que morreu no local.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Em uma consulta no sistema policial foi constatado que Werney já tinha passagens pela justiça pelo crime de roubo.