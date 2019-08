Paulo Wadt vai a Aleac acertar pagamento de subsídio da borracha

O secretário de Agricultura Produção e Agronegócio (SEPA), Paulo Wadt, esteve discretamente na Assembleia Legislativa para conversar com o líder do PCdoB, deputado Edvaldo Magalhães. O objetivo foi discutir o subsídio da borracha pago pelo governo do Estado aos produtores. O benefício foi criado no governo de Jorge Viana (1998 – 2006), quando Magalhães era também deputado e líder de Viana na Assembleia Legislativa. O valor da dívida é de aproximadamente R$ 500 mil.

Paulo Wadt disse ao ac24horas que realmente estava ali para tratar desse assunto. “Estamos querendo fazer um alinhamento dessa dívida que não está com a CEPA”, frisou, lembrando do compromisso assumido com os produtores e a Comissão da Aleac quando foi ouvido no parlamento acerca da crise envolvendo a deputada federal Mara Rocha e as denúncias formuladas por ela contra ele.

Edvaldo Magalhães confirmou o encontro com Paulo Wadt assegurando que os produtores precisam receber esse valor. “Do governo passado ficou uma dívida de R$ 200 mil, mas ela aumentou nesses meses da nova gestão”, disse. Para ele, o assunto tratado com o secretário Paulo Wadt atende interesses dos produtores rurais que precisam receber os subsídios para sobreviverem.