“Não queremos que a CPI da Energisa acabe em pizza”, diz Zen

“As delegacias do Acre estão em péssimas condições para poder atender a população”, denunciou o deputado Roberto Duarte (MDB), afirmando que a Delegacia de Assis Brasil estava fechada às 15 horas de uma quarta-feira. A de Manoel Urbano, por exemplo, não tem banheiros para atender os funcionários e os policiais. Segundo ele, não se pode mais culpar os gestores do passado. “Não vou subir na tribuna para passar a mão na cabeça do governador se algo não estiver bem”, declarou.

Explicou que teve uma conversa com motoristas de aplicativos como o Uber. “Eles estão muito medo de trabalhar, de sair de casa para ganhar o pão de cada dia”. Para ele, a resposta tem que ser imediata e não ficar dizendo que vai vir R$ 7 milhões, que carros, armas, equipamentos serão comprados para a Segurança. “Essa não é a resposta certa”, advertiu. Reclamou da não transferência dos agentes do IAPEN como foi combinado com o governador.

Roberto Duarte se diz radiante com decisão do governador

O anuncio feito pelo governador Gladson Cameli na inauguração do Pronto-Socorro de que vai contratar cerca de quatro mil servidores para a Saúde. “Estou feliz mesmo, até radiante com esse anúncio do governador”, salientou Roberto Duarte, para quem a decisão é uma das mais importantes ações do novo governo do Acre.