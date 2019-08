Motoristas de aplicativos podem se cadastrar como microempreendedores individuais

O Ministério da Saúde alertou recentemente que 43 cidades brasileiras estão com surtos ativos de sarampo. Todas as cidades estão divididas em três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, onde os municípios listados tiveram crescimento no número de casos da doença nas últimas semanas.

A situação coloca em risco a saúde de moradores e turistas desprotegidos, principalmente as crianças. Por isso, a secretaria de saúde do Acre segue as orientações do Ministério da Saúde e recomenda que todas as crianças de seis meses a menores de um ano de idade que forem para municípios que apresentam surto ativo de sarampo sejam imunizadas contra a doença, no período mínimo de 15 dias, antes da data prevista para a viagem.

O Acre, de acordo com a Sesacre, vem se mantendo livre de sarampo desde o ano 2000. “Alguns casos foram notificados no ano passado no Acre durante surto da doença no país, mas todos foram descartados por critério laboratorial”, afirma. Em 2019, cinco casos foram investigados, que também já foram descartados para a doença.

A primeira dose da vacina tríplice viral, que é uma combinação de vírus vivos atenuados contra o sarampo, a caxumba e a rubéola, deve ser ministrada aos 12 meses de idade, sendo o reforço aos 15 meses, com a vacina tetra viral, que corresponde à segunda dose da vacina tríplice e uma dose da varicela.

De acordo com o Ministério da Saúde, a chamada “dose zero” não substitui e não será considerada válida para fins do calendário nacional de vacinação da criança. Assim, além dessa dose que está sendo aplicada agora, os pais e responsáveis devem levar os filhos para tomar a vacina tríplice viral (D1) aos 12 meses de idade (1ª dose); e aos 15 meses (2ªdose) para tomar a vacina tetra viral ou a tríplice viral + varicela.

Fonte: Agência de Notícias do Acre