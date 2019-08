Ministério Público quer que Gladson e Socorro Neri façam pente fino na folha de pagamento

O senador Sérgio Petecão (PSD) se reuniu nesta quarta-feira (7) com o ministro da Justiça, Sérgio Moro, para tratar da segurança pública no Estado do Acre. Petecão reiterou a importância do pagamento de R$ 28 milhões que ainda restam a serem pagos da emenda de bancada destinada à aquisição e modernização de equipamentos e veículos para as forças polícias do Estado.

O senador informou que o pagamento de parte da emenda, no valor de R$ 12 milhões, já foi realizado e utilizados na compra de armamentos, munição e equipamentos de proteção individual. Contudo, o parlamentar reiterou ser imprescindível o pagamento da outra parte da verba, em razão da situação de urgência que o estado atravessa com relação a insegurança pública.

“Nós, que moramos no Acre, não queremos privilégios, mas nós precisamos de um tratamento diferenciado. O nosso estado faz fronteira com dois dos maiores países produtores de droga no mundo. A droga e o tráfico que entra pela nossa fronteira se espalha para o resto do país. É mais simples combater esta situação na nossa região antes de a droga chegar nas mãos de criminosos do Sudeste e do restante do país”, disse.

O Ministério da Justiça informou que reconhece a importância do pagamento e que se dedica em dar prioridade ao processo de liberação.

Petecão agradeceu ainda o helicóptero doado pelo ministério ao Governo do Acre. “Certamente, a aeronave representa uma importante contribuição ao policiamento e à repressão contra o crime organizado que se instalou em nosso estado”.