Ministério Público pede arquivamento de inquérito contra Neymar

Dois atletas do município de Cruzeiro do Sul, estudantes da Universidade Federal do Acre (Ufac), receberam medalhas nas Paralimpíadas Universitárias organizadas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), com apoio da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU). O evento durou quatro dias e o encerramento ocorreu na terça-feira, 27, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo.

O aluno Frank Thieny Brito de Lima, do curso de Geografia Licenciatura, recebeu medalha de bronze na modalidade de Tênis em Cadeira de Rodas e José Aurismar Braga da Silva, o Mazim, do curso de Ciências Sociais, conquistou a medalha de ouro na modalidade Bocha.

Esta foi a quarta edição do evento e, na classificação geral, a Ufac ficou atrás apenas da Universidade Paulista (Unip-SP), campeã geral da competição; do Centro Universitário de Maringá (Unicesumar-PR), segundo lugar; e da Universidade de São Gonçalo (Universo-RJ), que ficou na terceira colocação. Ao todo, 382 atletas de 21 estados e do Distrito Federal estavam inscritos.

Para o coordenador do curso de Bacharelado em Educação Física, José Reinaldo Azevedo, o resultado representa um marco na histórico do desporto paralímpico na Ufac e o apoio da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (Proex) e da Reitoria são fundamentais para o sucesso destes atletas. “A instituição continuará apoiando o desporto universitário com objetivo de revelar novos campeões”, disse.

