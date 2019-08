Mailza Gomes visita pacientes do PS e reafirma apoio à saúde

O diretor presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Acre (Emater), Tião Bocalom, prometeu nesta quarta-feira, 7, durante participação no programa Cidadania, da Rádio Aldeia FM de Rio Branco, apresentado pelo jornalista Jairo Carioca, que a estrutura da Cageacre – Companhia de Armazéns Gerais e Entrepostos do Acre – em Xapuri vai ser revitalizada em breve.

Bocalom respondeu a perguntas de ouvintes e repórteres do interior sobre os planos de recuperação para o setor de produção do Acre que, segundo ele, vai ser alavancado já a partir de 2020. Ele reafirmou que pretende unir Emater, Cageacre e Indústria e Comércio para fazer o Estado voltar a produzir, garantindo aos produtores rurais assistência técnica, colheita, beneficiamento e escoamento da produção. Perguntado sobre a situação de Xapuri nesse contexto, ele respondeu que a recuperação da Cageacre na cidade é uma das prioridades nas ações do governo para o município nessa área.

A notícia agrada aos produtores do município que reclamam da falta de lugar para a estocagem e secagem de grãos, tendo que assumir custos maiores do aqueles que teriam com a disponibilidade do armazém e dos equipamentos necessários. O gerente operacional da Cageacre em Xapuri, Hélio Pinto de Lima, informou que ao assumir o cargo o armazém estava totalmente ocupado com materiais de propriedade da Fábrica de Preservativos Natex e da Oca – Central de Atendimento do município.

Hélio Pinto afirma que encaminhou documento para esses órgãos solicitando a desocupação do espaço. Quanto aos equipamentos ainda disponíveis há uma antiga peladeira de arroz, que por muitos anos atendeu a demanda local, e que ainda está em boas condições de funcionamento, faltando apenas a reposição de algumas peças. O armazém conta ainda com um secador de grãos em bom estado de conservação.

O gerente informou ainda que o planejamento da Cageacre está sendo feito para que toda a estrutura companhia em Xapuri esteja à disposição do produtor local até o início do ano que vem.