Colunista Alex Thomas, a língua mais venenosa do Acre, agora é do ac24horas

O colunista social Alex Thomas é o mais novo integrante do time do ac24horas. Ele escreverá uma coluna semanal no site líder de acessos do Acre que retratará moda, cotidiano, acontecimento e muita fofoca quente do mundinho pantanoso das pessoas mais influentes do Estado.

Thomas, que já trabalha já 15 anos na área e já passou pelos principais veículos de comunicação do Acre, afirma que pretende inovar em seu novo momento profissional. “Antes falava dos fatos e eventos da cidade. Hoje quero dar um novo formato. Falando fatos e notícias de quem influencia ou tem destaque no meio social e digital do Estado”.

O mais novo membro da equipe do ac24horas promete repercutir o seu quadro de maior sucesso em sua página no Instagram, “A Hora do Veneno”. “Não tenho a menor dúvida que com o alcance do ac24horas a terra de muro baixo que é o Acre deva tremer diversas vezes. Aliás, a coluna vai se chamar A Hora do Veneno. Daí você tira o nível da coisa”, brinca o influencer.