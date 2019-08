“Caos na Fundação pode levar pessoas a morte”, diz deputado

“O que aconteceu na Fundação considero um crime contra a vida”, denunciou o deputado Jenilson Leite (PSB), ao levar para a tribuna a informação de que médicos e anestesistas foram transferidos para o Pronto Socorro. Leite, que é médico, disse que cirurgias foram canceladas. “Crianças com câncer que seriam tratadas, mulheres e outros pacientes foram informados do cancelamento por falta de anestesia.

Leite contestou a nota a secretária de Saúde, Mônica Feres, alegando que cumpria orientação do Tribunal de Contas do Estado (TCE). “Qual a nota ou orientação do TCE é mais importante do que a vida”, questionou o parlamentar socialista. Ele pediu um encontro urgente da Comissão de Saúde da Assembleia com o governador Gladson Cameli para resolver a situação em caráter de urgência.

Ele aproveitou para convidar os deputados para uma visita a Fundação Hospitalar. Elogiou o trabalho do coordenador Lúcio Brasil e disse que o Sindicato dos Trabalhadores da Saúde (SINTESAC) está atento e acompanha preocupado os desdobramentos na área de Saúde do Estado.