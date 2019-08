A Dra. Mônica fica!

Figura de proa do governo afirmou à coluna que, apesar das dificuldades iniciais, a secretária de Saúde, Dra. Mônica Feres, que substituiu Alisson Bestene, vai permanecer no cargo. Para o governador Gladson Cameli, Mônica tem feito exatamente o que se esperava dela e que, a partir de agora, a tendência do atendimento de baixa, média e alta complexidade é melhorar em todas as unidades de saúde da capital e do interior.

Ele lembra que o governo passado trocou de secretário de Saúde como quem troca de roupa e que o problema não está em uma pessoa, mas na operação do sistema interno e externo. “A Secretaria de Saúde está sendo organizada e saneada internamente e isto vai refletir no atendimento à população”, disse, para quem Mônica Feres goza de inteira confiança do governador e sua equipe. “Ela continua, está fazendo um excelente trabalho e vai ser uma das melhores secretárias de Saúde do Acre”.

. O senador Márcio Bittar (MDB) é corajoso: defende o fim das “bolsas” (família) e a prosperidade a partir da exploração dos recursos naturais distribuindo riquezas que, na sua avaliação, seria a verdadeira prosperidade.

. Na contramão da proposta o presidente Jair Bolsonaro (PSL) criou o 13º das bolsas para amenizar a situação dos pobres.

. Na atual conjuntura econômica/social acabar com o bolsa família é condenar pessoas a fome, miséria e mais violência.

. Vale o debate, não ficou muito clara a sua ideia no Senado quando ocupou a tribuna.

. Ao chamar a secretária de Saúde, a médica Mônica Feres, de “a personificação da morte” o deputado Fagner Calegário (sem partido) sai de órbita!

. Hiperbólico, que exagero!

. O prefeito Mazinho Serafim (MDB) partiu para Brasília em busca de recursos que estão sendo distribuídos com a feira da reforma da previdência pelo presidente Bolsonaro…

. Descobriu uma dívida da prefeitura de Sena Madureira de mais de R$ 1 milhão de FGTS feitas em gestões passadas, está soltando fumaça pelos ouvidos de tanta indignação.

. Vai ter que voltar ao Acre, renegociar a dívida, para somente depois ir a Brasília novamente em busca de recursos.

. Isto, sem falar nos mais de R$ 32 milhões de dívidas da prefeitura de Sena com o governo federal quando assumiu o mandato.

. É mole um troço desses!?

. Já dizia o meu avô, paraibano, no Seringal:

. “Não tem bem que dure e mal que não acabe”.

. O nome do senador Petecão avança para disputar o governo em 2022, o do vice major Rocha, também.

. Isto, se o governador Gladson Cameli não for candidato a reeleição.

. Petecão disputaria o governo como senador, é um fato muito encorajador porque não tem nada a perder.

. Minoru Kinpara caminha bem para as eleições do ano que vem.

. Chegou uma mensagem do andar de cima dando conta de que a prefeita Socorro Neri não estaria muito propensa a disputar a prefeitura.

. Com seu apoio sairia candidato Jorge Viana numa dobradinha com Raimundo Angelim para vice.

. Não estou convencido, mas em política tudo é possível!

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB), primeiro secretário da Aleac, não brinca em serviço, mantém atividades no interior o tempo todo, participa das solenidades e ainda cuida da Casa do povo.

. É do deputado Gonzaga o pedido emergencial para que o RBTrans construa uma faixa de pedestres elevada na frente do Araújo Mix, avenida Ceará.

. Acidentes com vítimas fatais já aconteceram no local!

. A deputada federal Tabada, do PDT de São Paulo, voltou a votar a favor da reforma da previdência.

. Pois o partido deveria expulsá-la por dois motivos:

. Primeiro, infidelidade partidária!

. Segundo, pelo grande mal que está fazendo aos trabalhadores do país!

. Tinha que ter aprendido com o presidente Bolsonaro, quando ele foi deputado federal por 28 anos não voltou na reforma do FHC, do Lula e não votaria na da Dilma.

. O futuro mostrará que com 65 anos a maioria dos trabalhadores já tá com o pé na cova, principalmente das regiões mais pobres do país como o Norte e Nordeste.

. Por esses dias leia com muita tranquilidade “O Processo” (Franz Kafka), vai conhecer o Joseph K. e sua história.

. Tem que fazer como o Dom Quixote ler dia e noite até os miolos secarem dentro da cabeça.

. Brincadeira…!

. Bom dia!