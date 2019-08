“Treze anos da Lei Maria da Penha e mulheres continuam morrendo”, diz Rodrigo Forneck

Acadêmicos da Universidade Federal do Acre (Ufac) retornaram do recesso nessa segunda-feira, 5, e a primeira experiência utilizando o novo sistema de transporte público na Regional Tucumã, em Rio Branco, não foi das melhores. Dezenas de alunos utilizaram uma rede social para questionar a eficiência do chamado ‘sistema tronco-alimentado’, implementado pela prefeitura do município há poucos dias.

A maior reclamação foi a seguinte: os estudantes acessam o ônibus Ufac Avenida Ceará (articulado) no terminal do centro, descem no terminal de integração em frente à instituição e esperam o circular Ufac para só então entrar na universidade. “Hoje (5) atrasei 30 minutos por causa desse novo sistema”, reclamou uma usuária. “Certamente quem teve essa ideia brilhante não utiliza transporte publico daqui”, desabafou outro aluno.

O Diretório Central dos Estudantes (DCE) explicou na publicação que está tentando minimizar o transtorno na vida dos estudantes. “Já solicitamos para que o articulado entre direto pelo menos três vezes no Campus, nos horários de pico”.

De acordo com a prefeitura de Rio Branco, o novo sistema veio para dar aos passageiros maior fluidez no trânsito dos ônibus nos bairros da regional. As linhas alimentadoras seguem para o Terminal do Tucumã e de lá novos veículos, articulados, com maior capacidade de passageiros, seguem para o Terminal Central.

Com a mudança, as linhas Custódio Freire/Aeroporto, Tucumã/Rui Lino e Jorge Kalume/Distrito Industrial passam a operar somente entre os bairros e o Terminal Tucumã e deixam de fazer o trajeto até o centro. Já as linhas Universitário, Fundhacre, Ifac/Universidades e Ufac/Rodoviária permanecem inalteradas.

O novo sistema também criou duas novas linhas: circular Ufac, com ônibus que vão circular exclusivamente dentro do campus universitário até o Terminal de Integração do Tucumã, e a linha Ipê, que vai atender os estudantes do Hospital Veterinário da Ufac e moradores e trabalhadores do Condomínio Ipê. Também no mesmo esquema de linha alimentadora do Terminal Tucumã.