Procurador entra na mira de bandidos e é roubado enquanto saia de partida de futebol

A Caixa Econômica Federal disponibilizou o link em seu site que possibilita ao trabalhador verificar o saldo que ele tem disponível para o saque dentro do limite de R$ 500 por conta vinculada.

Os saques para valores de até R$ 500 das contas ativas e inativas do FGTS começarão em 13 de setembro para quem tiver conta poupança na Caixa e no dia 18 de outubro para quem não for correntista. Cada situação tem um calendário específico – veja aqui.

O trabalhador que optar por não fazer a retirada no período de liberação no mês de seu aniversário terá até o dia 31 de março de 2020 para fazer o saque. A Caixa alerta, entretanto, que à medida que o trabalhador vai adiando seu saque, ele ficará sujeito ao efeito cumulativo dos outros calendários, o que acumulará mais pessoas para receber.

Nos saques de até R$ 500 será possível fazer a retirada de valores das contas do emprego atual e de empregos anteriores. O saque abrange todas as contas vinculadas do trabalhador que ainda tenham saldo. Por exemplo: se ele tiver duas contas, uma com saldo de R$ 1.000 e outra com saldo de R$ 2.000, ele poderá sacar R$ 500 de cada uma delas. Se tiver R$ 70 na conta, poderá retirar o valor total.

Para saber o total disponível dentro do limite dos R$ 500, o trabalhador deve acessar este link.

Em seguida, é preciso preencher os dados do CPF ou número do NIS/PIS/Pasep e data de nascimento.

Preencha dados do CPF ou número do NIS/PIS/Pasep e data de nascimento — Foto: Reprodução/CEF

Depois, será preciso colocar a senha usada para acessar o extrato do FGTS no site da Caixa.

Coloque a senha que você usa para acessar o extrato do seu FGTS no site da Caixa — Foto: Reprodução/CEF

Se o trabalhador não tem ou esqueceu a senha, clique em Cadastrar.

Se você não tem ou esqueceu sua senha, clique em Cadastrar — Foto: Reprodução/CEF

Preencha o número do seu celular e clique em “Li e concordei”, ou clique em “Não quero receber Extrato”.

Preencha o número do seu celular e clique em “Li e concordei”, ou clique em “Não quero receber Extrato” — Foto: Reprodução/CEF

O sistema vai mostrar o valor do saque disponível para cada conta e o valor total.

O sistema vai mostrar o valor do saque disponível para cada conta e o valor total — Foto: Reprodução/CEF

Na tela abaixo o trabalhador vai receber o total incluindo todas as contas que ele tem saldo até R$ 500.

Saldo total disponível com várias contas vinculadas — Foto: Reprodução/CEF

A última tela vai mostrar quando o dinheiro estará disponível e por meio de quais canais.

A última tela vai mostrar quando o dinheiro estará disponível e por que canais — Foto: Reprodução/CEF