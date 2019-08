Prefeitura de Rio Branco inicia Festival Estudantil da Canção na próxima sexta-feira

A criminalidade realmente já afetou até as autoridades do Estado, o Procurador Tito Costa, foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (6) enquanto saia do Ginásio Álvaro Dantas, no bairro Aeroporto Velho, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, Tito estava deixando do Ginásio após uma partida de futebol, quando homens em uma bicicleta se aproximaram e um deles apontou uma escopeta em direção ao procurador e um grupo de amigos. A ação dos bandidos durou cerca de 3 minutos e foi presenciada pelo vereador Artêmio Costa, que também estava assistindo o jogo.

O procurador teve o celular e a chave do veículo subtraído pelos criminosos, que ainda tentaram roubar o carro, mas não conseguiram por não saber ligar e dirigir o veículo. Os assaltantes fugiram tomando rumo ignorado.

Rapidamente a Polícia Militar compareceu no local, pegou as características dos autores do crime, porém, ninguém foi encontrado.

Tito foi encaminhado à Delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. O caso será investigado pela Polícia Civil.