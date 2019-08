Músico de Porto Walter grava videoclipe sobre a preservação da Floresta Amazônica

Desde que foi criado, em 1995, o Projeto Cidadão, iniciativa do Tribunal de Justiça do Acre, que conta hoje com a parceria de cerca de 60 instituições governamentais e não governamentais, permitiu que mais de 50 mil casais acreanos formalizassem a união conjugal por meio do Casamento Coletivo, uma das ações integradas do projeto. Na última terça-feira, 6, dentro da programação da 13ª Semana Evangélica, que se realiza em Xapuri até o próximo sábado, 10, foi a vez de mais 35 casais sacramentarem o matrimônio em um grande evento que contou com a parceria da prefeitura do município e da Associação de Ministérios Evangélicos de Xapuri.

A desembargadora Waldirene Cordeiro participou representando o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Francisco Djalma. Também participaram o prefeito Ubiracy Vasconcelos, o diretor do Foro da Comarca de Xapuri, juiz de Direito Luiz Pinto, a primeira-dama do município Daiana Vasconcelos, a vice-prefeita Maria Auxiliadora, o representante da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre, Mathaus Novaes, o delegatário Manoel Gomes, o comandante da Polícia Militar no município, subtenente João Ribeiro, o presidente da Amex, pastor Edmar Felício, os diretores do TJAC, Euclides Bastos e Sérgio Quintanilha, e o pastor Josemar Ramalho, que fez uma saudação aos casais.

Realizado a céu aberto, na Praça São Gabriel, o ato civil foi o momento mágico de casais como o formado por Aldenira Pessoa da Silva, de 69 anos, e Sebastião da Costa Ferreira, de 62, residentes na zona rural de Xapuri, os mais idosos da cerimônia coletiva. “Nós tínhamos decidido casar e fomos ao cartório, mas teve um problema no processo e esperamos dois dias, mas aí soubemos do Casamento Coletivo e decidimos fazer tudo por aqui. Estou muito feliz e emocionada”, comentou a noiva. O sim de Sebastião foi tão vibrante que empolgou os presentes com a alegria e a disposição de quem, a essa altura da vida, ensina que o acesso à cidadania é um direito de enorme importância para todos, independentemente de idade ou condição social. “Eu não imaginava mais viver um amor na minha vida. Mas encontrei a Aldenira e estou muito feliz junto dela. A gente soube do casamento na igreja, então decidimos que seria aqui”, contou o noivo.

O momento foi igualmente especial para o casal mais jovem da cerimônia, Daniel Nascimento de Souza e Aglaíne da Conceição Pires, ambos com 18 anos de idade, e que apenas estão começando a longa caminhada da vida a dois. “Nós já estávamos planejando casar, já vendo papelada e tudo, mas minha sogra avisou do Casamento Coletivo e isso foi melhor ainda, porque ficou mais fácil e sem custo”, comentou o noivo. “Eu fico emocionada com esse momento. Está tudo arrumado e bonito para a gente. É um momento muito importante na minha vida”, disse a noiva.

A desembargadora Waldirene falou da emoção que é cada momento como o vivido em Xapuri. “O Casamento Coletivo é uma das ações mais emocionantes do Tribunal de Justiça do Acre. Desejamos aos casais que o compromisso se estenda por toda a história de vocês, que se tornem companheiros de vida”, enfatizou.

O prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), destacou a importância da realização de ações de promoção de cidadania dessa natureza e agradeceu ao Tribunal de Justiça do Acre por levar o projeto mais uma vez ao município. “O Projeto Cidadão cumpre um importante papel quando não conseguimos alcançar todos. A Prefeitura fica muito feliz com essa parceria que é fundamental para a população. Só tenho gratidão”, ressaltou o prefeito.

Com o objetivo de democratizar os serviços públicos e fortalecer o exercício da cidadania, o Projeto Cidadão já realizou mais de um milhão de atendimentos no Acre, segundo o Tribunal de Justiça. Sua finalidade primordial é assegurar à população de menor poder aquisitivo o direito à documentação básica, bem como o acesso rápido e gratuito aos serviços públicos da área social: saúde, educação, meio ambiente, segurança e trabalho.