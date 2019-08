Manobra de Mônica Feres prejudica pacientes com cirurgias agendadas na Fundação Hospitalar

O ex-governador Binho Marques (PT) usou as redes sociais para demonstrar que não gostou da brincadeira que o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria do Estado do Acre (Sindpan/AC), disponibilizou na entrada da ala vertical da inauguração do novo Pronto-Socorro de Rio Branco 10 bolos simbolizando os anos de atraso da obra, alfinetando os governos da Frente Popular que comandaram o Acre nos últimos 20 anos.

Iniciada em seu governo, no final de 2010, a obra do PS perdurou durante os dois governos de Sebastião Viana e foi apenas finalizada agora em agosto de 2019.

“Entristeço quando vejo um governo brincar com coisa séria, especialmente com a saúde pública. Sai do governo no final de 2010, no mesmo ano que dei início a essa importante obra. Deixei adiantada, com recursos e sem entraves”, disse Marques.

O petista ainda aproveitou para alfinetar o atual governador Gladson Cameli, afirmando que ele estaria inaugurando uma obra ainda inacabada, “Vejo, pelas fotos, que o atual governador está inaugurando uma obra ainda inacabada. Acho que ele sim merece lindo e simbólico bolo”, disse.

Procurado por ac24horas para comentar sobre a manifestação do ex-governador do PT, Gladson Cameli rebateu. “Ele deveria ficar triste em deixar a saúde na situação que eles deixaram, de como eu peguei, com obras inacabadas e fica satisfeito de eu ter concluído uma obra que eles deixaram inacabadas. E primeiro que ele [Binho] não mora nem aqui para tá dando palpite em nada”, respondeu.

Cameli disse ainda que o ex-governador sente é dor de cotovelo. “Eu sou a pior pessoa para ele para acalmar dor de cotovelo e má administração”, afinetou.

Durante a inauguração, em seu discurso, Gladson afirmou que queria provar um pedaço do bolo “que tava com uma cara ótima”.