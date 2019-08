Mais de 10 mil candidatos farão concurso da Sesacre no domingo

Nesta terça-feira (06) a deputada federal Mara Rocha (PSDB), participou da reunião da Comissão de Aquicultura da Confederação Nacional da Agricultura, na condição de Secretária-Geral da Frente Parlamentar da Pesca.

Dentre os temas da reunião, se tratou da inclusão do pescado na merenda escolar de todo Brasil. Mara Rocha manifestou seu apoio à proposta: “A inclusão do peixe na merenda escolar melhorará a alimentação dos estudantes e, certamente, isso influenciará, de forma positiva, o rendimento escolar desses alunos”.

Mara Rocha apresentou os números do setor do pescado em 2018, quando o país produziu mais de 722 mil toneladas de peixes de cultivo, com faturamento de R$ 5 bilhões. “Infelizmente, o brasileiro consome menos de dez quilos de peixe por ano. Precisamos trabalhar para mudar esses hábitos alimentares e atingir os patamares indicados pela Organização Mundial da Saúde”, pontuou a parlamentar.

A parlamentar acreana tratou sobre a situação da “Peixes da Amazônia” que, apesar do alto aporte de recursos públicos, hoje se encontra fechado. “Nossa Frente Parlamentar irá discutir, junto com técnicos da CNA, soluções para aquela empresa, de forma a melhorar a performance do Acre no mercado do pescado”, finalizou Mara Rocha.