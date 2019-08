Ato no Centro e fechamento de ponte divide motoristas de app

O líder do Executivo na Câmara de Vereadores e presidente da Comissão de Direitos Humanos, Rodrigo Forneck (PT), destacou na tribuna a importância da implementação da Lei Maria da Penha, que hoje marca 13 anos de existência país.

“Ontem celebramos a Revolução Acreana e, hoje, podemos dizer que é o dia da Revolução Feminina. Pois, há 13 anos o Brasil implementou a Lei Maria da Penha, importante instrumento de proteção a vida das mulheres. Mas infelizmente não há o que comemorar”, frisou Forneck, que usou o pequeno expediente para pautar o assunto.

“O Brasil é quinto país no mundo com mais assassinatos violentos de mulheres. Ainda precisamos avançar muito nas políticas públicas de combate ao feminicídio e demais tipos de violência. Estima-se que a cada duas horas uma mulher seja assassinada, no país. Isso é grave e urgente. Precisamos assegurar a aplicabilidade da Lei Maria da Penha e à proteção da vida das brasileiras”, afirmou o petista.

Em Rio Branco, as vítimas de violência devem se dirigir à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). A Prefeitura também oferece acolhimento por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH) e pelo Centro de Referência Casa Rosa Mulher.