Familiares de paciente com câncer pedem socorro por doação de sangue

Duzentos e trinta soldados do Corpo de Bombeiros Militar serão promovidos nesta quinta-feira, 8, em Rio Branco. A solenidade vai ocorrer às 8h em frente ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros, localizado no bairro Morada do Sol e contará com a presença do governador Gladson Cameli e do vice-governador Major Rocha.

Os soldados passaram por dois meses de curso de formação até estarem aptos a receberem a primeira graduação na corporação, após seis anos de serviço. Para o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Carlos Batista, o curso significa a valorização dos bombeiros e, principalmente, o compromisso com a população. “O curso de aprimoramento só vem para somar. Os alunos receberam vários conhecimentos de atribuição de cabos, dentro daquilo que o Corpo de Bombeiros faz e só tem a contribuir ainda mais, não só para a instituição, mas principalmente a população que terá profissionais mais preparados para atender as ocorrências”, disse.

O vice-governador e também militar Major Rocha explica que mesmo com o estado em dificuldade econômica, o governo não tem medido esforços para manter em dia a promoção dos operadores em segurança. “Nosso papel é investir, preparar e trabalhar para o aprimoramento dos nossos bombeiros, para que eles possam retribuir à sociedade com um serviço e atendimento de qualidade”, completou.

