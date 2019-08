Defensores Públicos realizam visita de cortesia a Gladson Cameli

Em agradecimento pelo compromisso e empenho em prol do fortalecimento da Defensoria Pública do Estado do Acre (DPE/AC), os membros da instituição realizaram uma visita de cortesia ao governador do Estado, Gladson Cameli, na tarde desta quarta-feira, 7.

O encontro possibilitou o diálogo sobre os desafios e avanços enfrentados pela DPE/AC durante os 18 anos de atuação no Estado do Acre, além de reafirmar as parcerias com o Poder Executivo.

A defensora pública-geral do Estado, Roberta de Paula Caminha Melo agradeceu o apoio recebido pelo governador e destacou a importância da missão institucional.

“O governador Gladson Cameli tem abraçado a nossa instituição desde o início do seu governo, quando nos concedeu um terreno para a construção da sede própria da Defensoria, além de se compromissar também em ampliar o orçamento da DPE/AC para que possamos colocar mais defensores no interior do Estado, e garantir um atendimento mais humanizado e de qualidade a essa população tão necessitada do nosso Acre”, disse.

“Nós como instituição fundamental para promoção de assistência jurídica integral e gratuita, nos sentimos extremamente felizes por esta conquista simbólica, não só para o corpo de defensores e servidores, mas principalmente para a população, pois estaremos em um local de acesso estratégico para atender nossos usuários”, destacou.

Cameli reafirmou o compromisso com a DPE/AC e enfatizou o papel fundamental da instituição para promoção de acesso à justiça. “A Defensoria Pública do nosso Estado cumpre um papel fundamental para o cidadão. Mesmo com as dificuldades e a questão orçamentária que precisa ser melhorada, esses homens e mulheres guerreiros desempenham sua profissão com muito amor”, afirmou.

“Cabe a mim como governador tentar criar oportunidades de melhores condições no orçamento para que eles possam trabalhar. Não tenho dúvidas que melhores dias virão para os nossos defensores”, ressaltou.

Participaram do encontro, a subdefensora- geral, Simone Santiago, a corregedora-geral, Fenísia Mota, o diretor-geral, Marcos Antônio, a coordenadora do Centro de Estudos Jurídicos, Juliana Marques, o coordenador Criminal, Cássio Tavares, o coordenador do Núcleo da Cidadania, Celso Araújo, a ouvidora-geral, Solene Costa, o presidente da Associação das Defensoras e Defensores Públicos do Estado do Acre, Rafael Figueiredo, as defensoras públicas, Clara Rúbia, Fabíola Aguiar, Thaís Oliveira, Wânia Lindsay e Juliana Caobianco.

Também participaram os defensores públicos Rodrigo Chaves, Fernando Morais, Antônio Maia, Dion Nóbrega e Antônio Araújo, além do representante do Estado do Acre em Brasília, Ricardo França.

Sede própria

As novas instalações da DPE/AC será localizada entre as ruas Floriano Peixoto e Rui Barbosa, no antigo terreno da Superintendência da Polícia Federal, no centro de Rio Branco.

A estrutura do prédio terá cerca de 3,5 mil m² divididos em pavimentos de atendimento, administrativo e estacionamento.

A sede própria trará otimização e economicidade de recursos aos cofres públicos, melhor acessibilidade aos usuários, e consequentemente, maior benefício para a comunidade acreana.